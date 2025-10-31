Elon Musk thích thú khi Tesla Cybertruck được làm xe cảnh sát

CEO của Tesla Elon Musk đã thích thú chia sẻ hình ảnh dàn xe 10 chiếc Cybertruck của cảnh sát Nevada trên trang X cá nhân, đánh dấu một bước tiến mới của thương hiệu trong việc đảm nhận các nhiệm vụ hành pháp tại nhiều nước.