Elon Musk thích thú khi Tesla Cybertruck được làm xe cảnh sát

Lực lượng cảnh sát Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD) vừa chính thức bổ sung 10 chiếc bán tải thuần điện Tesla Cybertruck vào biên chế phương tiện tuần tra.
Những chiếc xe này được nâng cấp bởi bộ phận UP.FIT thuộc Unplugged Performance, chuyên thực hiện các hoán cải dành riêng cho các dòng xe Tesla cho lực lượng công vụ.
LVMPD cho biết chương trình Cybertruck được tài trợ bởi doanh nhân Ben Horowitz. Dàn xe điện này cũng đồng thời tiết kiệm khoản 475.000 USD chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng trong vòng 5 năm cho lực lượng cảnh sát.
Tại buổi lễ ra mắt, cảnh sát trưởng Kevin McMahill cho biết những chiếc xe này "thực dụng, mạnh mẽ và giúp nhiệm vụ của chúng tôi nhẹ nhàng hơn", vốn có thể hoạt động linh hoạt từ "khu vực Fremont đến thung lũng Redrock".
Về ngoại thất, những chiếc Tesla Cybertruck cảnh sát sở hữu "đồng phục" quen thuộc của LVMPD với 2 tông màu trắng đen tương phản cùng huy hiệu "POLICE" cỡ lớn.
Ngoài ra, mẫu bán tải thuần điện được bổ sung thêm thanh bảo vệ cản trước, cụm đèn tín hiệu trên nóc và cản trước, đèn chiếu sáng phụ trợ ở 2 bên thân xe.
Khoang sau chứa các dụng cụ chuyên dụng của cảnh sát như thang, khiên bảo vệ... Phiên bản này được tăng cường hệ thống điện để có thể hoạt động lên đến 24 giờ.
Nội thất cơ bản của Tesla Cybertruck vẫn giữ nguyên với vô lăng vát đáy trên và dưới. Xe không có bảng đồng hồ taplo mà chỉ có màn hình cảm ứng trung tâm 18.5 inch.
Ngoài ra, UP.FIT cũng bổ sung hàng loạt công cụ chuyên dụng của cảnh sát Mỹ như máy tính tra cứu thông tin, hệ thống thông tin liên lạc, loa và đèn khẩn cấp...
Khoang sau được thiết kế tách biệt với hàng ghế trước, vốn được dùng để chuyên chở nghi phạm. Thân xe được lắp đặt thêm các tấm Molle chuyên dụng để gắn thêm thiết bị.
LVMPD không công bố những chiếc Tesla Cybertruck này thuộc phiên bản nào. Dòng bán tải điện này đã rút ngắn dải sản phẩm xuống còn 2 biến thể AWD và Cyberbeast.
Theo thông báo từ nhà sản xuất, thân vỏ của Cybertruck được làm từ thép cán nguội 30X được sử dụng bởi SpaceX, đồng thời có khả năng chống đạn từ các loại súng ngắn như súng sử dụng cỡ đạn 9 mm hoặc đạn shotgun.
Với thiết kế thân xe "exoskeleton" đặc biệt, Tesla Cybertruck đã chứng minh được khả năng bảo vệ ấn tượng, đặc biệt là sau vụ đánh bom trước khách sạn Trump International Hotel Las Vegas vào đầu năm nay.
CEO của Tesla Elon Musk đã thích thú chia sẻ hình ảnh dàn xe 10 chiếc Cybertruck của cảnh sát Nevada trên trang X cá nhân, đánh dấu một bước tiến mới của thương hiệu trong việc đảm nhận các nhiệm vụ hành pháp tại nhiều nước.
Trong sự kiện này, LVMPD còn giới thiệu các phương tiện chuyên dụng cao cấp dùng trong quá trình giám sát như xe SWAT, drone, chó robot và robot phá bom.
Trước đó, Tesla Cybertruck đã cũng gia nhập lực lượng cảnh sát thành phố Irvine, California (Mỹ) và lực lượng cảnh sát Dubai (UAE).
