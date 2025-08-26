Em bé chào đời giữa tâm bão số 5 Kajiki

Giữa cơn bão số 5 hoành hành ở Nghệ An, tiếng khóc đầu đời vang lên trong bệnh viện. Những em bé “vượt bão” là sự bình yên ấm áp giữa giông tố.

Em bé chào đời khi cơn bão đang càn quét khắp miền Trung. Ảnh: BVCC.

Từ chiều 25/8, tâm bão số 5 đã đi vào đất liền, nằm trên khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Tại đây, sức gió mạnh phổ biến ở cấp 9-10, tức 75-102 km/h, có nơi giật tới cấp 12.

Từng đợt gió rít gào quật ngã cây cối, mưa xối xả trút xuống khiến người dân không khỏi lo lắng, căng thẳng. Thế nhưng, bên trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sự sống vẫn lặng lẽ được vun bồi khi những em bé cất tiếng khóc chào đời.

Khi ngoài kia, mưa gió quần thảo, tiếng khóc chào đời của những em bé vang lên trong trẻo.

"Đó là những em bé đã chọn một ngày đặc biệt để đến với thế giới này, một ngày mà cả đất trời đang 'thử thách' sự kiên cường của con người", Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chia sẻ.

Tiếng khóc đầu đời của những đứa trẻ không chỉ là tín hiệu cho một hành trình mới bắt đầu, mà còn mang đến cho cả ê-kíp y bác sĩ và gia đình sản phụ cảm giác bình yên, ấm áp giữa giông bão.

Trước đó, để bảo đảm công tác tiếp nhận cấp cứu, chăm sóc và điều trị bệnh nhân trong bão số 5, theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, toàn bộ ê-kíp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được huy động túc trực 24/24 giờ. Các khoa, phòng liên quan được phân công trực chiến, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men và phương tiện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.

Trong cơn bão, hình ảnh những người làm nghề y tận tâm bên giường bệnh, kiên cường đón chào sự sống mới, đã thành điểm tựa vững vàng cho người dân. Mỗi em bé chào đời an toàn trong mưa bão không chỉ là niềm vui của gia đình, ê-kíp y bác sĩ, mà còn là sự khích lệ đối với cả cộng đồng. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự sống vẫn kiên cường hiện diện.

Những em bé chào đời giữa tâm bão. Ảnh: BVCC.

Chiều và tối ngày 25/8, bão số 5 (Kajiki) đã đổ bộ đất liền vào khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh, với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14, thậm chí từng đạt cấp 13-14 giật cấp 16 trên vùng biển ven bờ trước đó.

Bão di chuyển chậm, hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-20 km/h, kéo dài nguy cơ mưa lớn, gió mạnh, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Thiệt hại ban đầu đã ghi nhận có một người tử vong tại Hà Tĩnh, 8 người bị thương (4 ở Quảng Trị, 4 ở Hà Tĩnh), hơn 600 nhà bị tốc mái. Các cơ quan chức năng, trong đó đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ khẩn cấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 12–24 giờ tới, bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đêm 25-26/8, các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 50-100 mm, một số nơi trên 200 mm. Riêng Ninh Bình - Hà Tĩnh có lượng mưa 100-200 mm, cục bộ vượt 400 mm. Cảnh báo mưa cực lớn với cường suất trên 150 mm trong 3 giờ.

Tại Hà Nội, dự báo có mưa vừa, mưa to kèm dông; khu vực Đà Nẵng có lúc xuất hiện mưa rào; TP.HCM mưa dông tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.