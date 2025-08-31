Em bé chào đời với một đặc điểm lạ khiến bác sĩ bất ngờ

Sản phụ 19 tuổi tại Quảng Bình sinh thường thành công, bé trai khỏe mạnh dù dây rốn quấn cổ 6 vòng, tình huống hiếm gặp có thể gây nguy hiểm tính mạng thai nhi.

Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa (Quảng Bình), vừa tiếp nhận một ca sinh đặc biệt. Sản phụ 19 tuổi, mang thai lần hai, nhập viện trong tình trạng chuyển dạ tự nhiên và được chỉ định theo dõi sinh thường.

Trong suốt quá trình vượt cạn, ê-kíp trực bao gồm bác sĩ và nữ hộ sinh đã liên tục theo dõi nhịp tim thai, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Đến thời điểm sinh, khi bé trai cất tiếng khóc đầu tiên, các bác sĩ bất ngờ phát hiện dây rốn quấn quanh cổ tới 6 vòng.

Bé trai chào đời với 6 dây trốn quấn cổ. Ảnh: BVCC.

Đây là tình huống hiếm gặp trong sản khoa. Dây rốn quấn cổ nhiều vòng thường khiến thai nhi dễ bị thiếu oxy, có thể dẫn tới suy thai cấp hoặc tử vong trong bụng mẹ nếu không được phát hiện sớm.

Nhờ xử trí kịp thời và sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ y tế, em bé đã chào đời khỏe mạnh, nặng 2,7 kg, da hồng hào, bú tốt sau sinh. Người mẹ cũng phục hồi nhanh, sức khỏe ổn định.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa cho biết ca sinh này là một thành công đáng ghi nhận, thể hiện năng lực chuyên môn cũng như tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ.

“Nếu không có sự theo dõi sát sao trong suốt quá trình chuyển dạ, tình huống có thể diễn biến phức tạp hơn rất nhiều”, đại diện bệnh viện nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia sản khoa, dây rốn quấn cổ là hiện tượng không hiếm, có thể gặp ở nhiều thai kỳ. Trường hợp quấn một đến hai vòng thường ít nguy hiểm.

Tuy nhiên, khi quấn từ ba vòng trở lên, đặc biệt là sáu vòng như ca bệnh vừa qua, nguy cơ suy thai, rối loạn nhịp tim, thậm chí tử vong trong tử cung là rất cao. Vì vậy, việc siêu âm thai định kỳ và theo dõi chặt chẽ quá trình chuyển dạ có ý nghĩa quyết định để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.