'Em bé may mắn' chào đời kỳ diệu, chục nghìn ca mới có một

Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8 kg. Sau khi đưa ra ngoài, trẻ được rạch túi nước ối và cắt dây rốn.

Em bé khi chào đời vẫn nằm gọn trong túi ối (bọc điều). Ảnh: BVCC.

Chiều 3/2, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2025 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai cho sản phụ N.T.H. (26 tuổi, trú tại Đô Lương, Nghệ An), đưa bé trai nặng 2,8 kg chào đời an toàn. Điều đặc biệt trong ca mổ này là em bé vẫn nằm nguyên vẹn trong túi ối, hiện tượng dân gian gọi là "đẻ bọc điều".

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ khoảng 1/80.000 ca sinh. Trong thai kỳ, thai nhi phát triển bên trong túi ối - một màng mỏng nhưng chắc chắn, chứa đầy nước ối giúp giữ ấm, bảo vệ thai nhi và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Thông thường, khi đến kỳ sinh nở, túi ối sẽ vỡ để tạo điều kiện cho em bé chào đời. Ở các ca sinh mổ, túi ối thường bị vỡ trong quá trình bác sĩ thao tác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, như ca sinh của sản phụ N.T.H., bé sơ sinh vẫn chào đời trong túi ối nguyên vẹn, bao quanh bởi màng bọc, dây rốn và mạch máu nuôi dưỡng - giống như khi còn nằm trong bụng mẹ.

TS.BS Nguyễn Hữu Trung, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 2), cho biết hiện tượng này phổ biến ở các loài động vật khi sinh sản tự nhiên. Ở con người, khi chuyển dạ, phần lớn túi ối sẽ vỡ để nước ối làm trơn đường sinh, hỗ trợ em bé chào đời.

“Trong các ca sinh mổ, quá trình thao tác phẫu thuật thường khiến túi ối bị vỡ. Tuy nhiên, vẫn có những ca hy hữu như trường hợp trên, bé chào đời trong túi ối còn nguyên. Sau khi đưa bé ra khỏi bụng mẹ, bác sĩ sẽ chủ động làm vỡ túi ối để bé hít thở không khí lần đầu tiên”, bác sĩ Trung cho biết.

Theo quan niệm dân gian, những em bé chào đời cùng túi ối nguyên vẹn, hay còn gọi là “đẻ bọc điều”, được xem là dấu hiệu của may mắn, phúc khí và tài lộc. Dù không có cơ sở khoa học cho quan niệm này, đây vẫn là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống, thể hiện niềm tin và hy vọng tốt đẹp dành cho những đứa trẻ chào đời đặc biệt.

Hiện tại, sức khỏe của sản phụ N.T.H. và em bé đều ổn định, trong sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.