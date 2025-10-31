Em gái chuyển giới nói về tình trạng DJ Ngân 98 trong trại tạm giam

Phương Anh, em ruột DJ Ngân 98, nhận nhiều bình luận trái chiều khi nhắc đến chị gái trong livestream trên trang cá nhân.

DJ Ngân 98 bị bắt tạm giam từ ngày 13/10. Ảnh: Ngân 98/Facebook.

Khi được nhiều người thắc mắc trong livestream mới đây, Võ Trần Phương Anh tiết lộ một số thông tin liên quan đến chị gái Ngân 98.

Theo đó, Phương Anh cho biết đã gửi đồ ăn vào trong trại tạm giam cho chị gái song vẫn chưa được gặp mặt.

"Hồi sáng mua đồ ăn hết 8 triệu. Mua ở ngoài quá trời người ta không cho gửi vào, mua trong căng-tin thì mua được nhiều. Bữa sau mua tại căng-tin gửi vào luôn", cô nói. Khi một người hỏi về việc gặp mặt Ngân 98, Phương Anh đáp: "Không được gặp ấy chị ơi".

Trong một livestream trước đó, Phương Anh còn cho biết cô nghe được thông tin rằng Ngân 98 và Lương Bằng Quang được mọi người trong trại tạm giam "yêu mến". "Mọi người ở chung buồng (tạm giam) còn nhường nước tắm cho chị Ngân luôn đó", cô nói.

Phương Anh nhiều lần đề cập đến Ngân 98 trong các buổi livestream. Ảnh: Võ Trần Phương Anh/Facebook.

Trong một số buổi livestream, nhiều người nhận ra khung cảnh nơi Phương Anh và bạn trai đang ở là căn hộ của vợ chồng Ngân 98. Giải thích về điều này, Phương Anh cho biết cô có thể ra vào vì căn hộ vẫn còn người giúp việc ở lại trông nom, cô cũng chỉ tới để soạn đồ gửi vào cho chị gái chứ không tới sống hẳn.

Sau khi chị gái bị tạm giam, Phương Anh cũng thường xuyên chia sẻ các ảnh chụp chung, bài đăng cổ vũ chị gái. Tuy nhiên, cô cũng vấp tranh cãi khi dù chị ruột vướng lao lý vẫn liên tục đi phẫu thuật thẩm mỹ, livestream trên mạng.

Ngân 98 (tên thật: Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam từ hôm 13/10 để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop. Cô cho người khác đứng tên công ty song vẫn trực tiếp điều hành và hưởng toàn bộ lợi nhuận.

Ngoài các sản phẩm hỗ trợ giảm cân được hợp tác sản xuất với một số nhà máy tại Hà Nội, Ngân 98 còn cho sản xuất sản phẩm "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành. Sản phẩm này được đóng gói là "hàng tặng kèm, không bán" nhưng vẫn bán cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh.

Đến tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nhạc sĩ Lương Bằng Quang, chồng Ngân 98, để điều tra về hành vi Đưa hối lộ; đồng thời khởi tố bổ sung Võ Thị Ngọc Ngân với vai trò đồng phạm.