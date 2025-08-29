eSIM hay SIM vật lý khi du lịch?

eSIM hay SIM vật lý đều có lợi ích riêng đối với nhu cầu, thói quen của khách du lịch. Tuy nhiên, hình thức viễn thông trực tuyến được đánh giá tiện lợi, nhanh chóng hơn.

Du khách Việt khám phá Phượng Hoàng Cổ Trấn tháng 5/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong chuyến du lịch Trung Quốc hồi tháng 6, Khánh Mai (30 tuổi, ngụ Hà Nội) mua eSIM loại không bao gồm số điện thoại để kết nối mạng tại nước ngoài. Chi trả khoảng 400.000 đồng, cô có 10 GB dung lượng sử dụng trong 15 ngày, có thể truy cập Facebook, Zalo nhưng hạn chế TikTok.

Lần đầu mua data với eSIM, Mai đánh giá hình thức này thuận tiện hơn so với SIM vật lý. Nhớ lại lần du lịch trước đó đến Nhật Bản, quên mang theo que chọc SIM, cô loay hoay tìm cách thay đổi SIM khi máy bay hạ cánh.

“Ở Trung Quốc đến ngày thứ 6, tôi đã dùng hết data của eSIM do thường xuyên phát mạng cho cả máy tính. Nhưng mạng không đột ngột tắt ngay mà có thông báo khá sớm qua SMS, tôi đủ thời gian truy cập vào trang web của nhà cung cấp eSIM để nạp thêm dung lượng”, Mai kể với Tri Thức - Znews.

eSIM hay SIM vật lý?

Trong nhiều năm, SIM vật lý và các gói cước roaming (dịch vụ chuyển vùng) từng là lựa chọn quen thuộc của nhiều người khi đi du lịch.

Tuy nhiên, phương pháp viễn thông truyền thống này dần bộc lộ nhiều hạn chế như thủ tục phức tạp, chi phí cao và thiếu tính linh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh thế hệ du khách trẻ lên ngôi, nhu cầu làm việc từ xa và thường xuyên di chuyển.

Tính đến tháng 6/2024, eSIM có mặt tại 123 quốc gia trên thế giới, tăng trưởng hơn 400% so với năm 2018.

Theo ông Lê Thái Bảo, đồng sáng lập và Giám đốc Tăng trưởng Gohub - doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mua SIM/eSIM du lịch, từ chính những lần phải xếp hàng mua SIM ở sân bay, hay loay hoay tìm Wi-Fi để đặt xe, ông nhận ra viễn thông có thể làm được nhiều hơn là “bán dung lượng dữ liệu”.

“Chúng tôi tin rằng viễn thông là một phần của trải nghiệm du lịch. Một chuyến đi suôn sẻ bắt đầu từ kết nối ổn định, từ việc đặt tàu xe, tra bản đồ, đến dịch ngôn ngữ hay thanh toán không tiền mặt”, ông nói.

Đức Anh cùng bạn trong chuyến du lịch Lào hồi đầu tháng 8. Ảnh: Đức Anh.

Nhưng nếu như du khách Khánh Mai tin dùng eSIM, travel blogger Lỗ Hữu Đức Anh lại cho biết thường dùng cả eSIM và SIM vật lý trong những chuyến đi nước ngoài, đặc biệt là các nước Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản.

Đức Anh cho biết tùy thuộc vào chi phí data và quốc gia điểm đến có hỗ trợ eSIM hay không, cũng như nhu cầu sử dụng mạng cá nhân, anh sẽ cân nhắc hình thức viễn thông phù hợp.

Kể lại một lần gặp sự cố với eSIM, anh cho biết thiết bị của mình không thể thêm mã eSIM khác để mua thêm dung lượng.

"Chưa kể, du khách cần một chiếc điện thoại kết nối Wi-Fi hay phương tiện khác để lưu mã QR để quét", anh nói thêm.

Sự kết nối viễn thông và du lịch

Nói thêm về eSIM, ông Lê Thái Bảo cho rằng viễn thông truyền thống sẽ khó đồng hành cùng thế hệ du khách mới, nếu không chịu thay đổi.

Du khách tham quan Khu bảo tồn gấu trúc khổng lồ Thành Đô (Trung Quốc) hồi tháng 6. Ảnh: Trip.

Nếu so sánh với SIM vật lý, eSIM có nhiều ưu điểm. Người dùng có thể cài đặt chỉ trong vài phút qua mã QR, không cần tháo lắp SIM, không lo mất hay hỏng thẻ. Việc chuyển đổi gói cước hoặc nhà mạng cũng nhanh chóng hơn, đặc biệt khi di chuyển qua nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, SIM vật lý vẫn có lợi thế nhất định như dễ mua, quen thuộc với đa số người dùng, không phụ thuộc vào việc điện thoại có hỗ trợ eSIM hay không.

Song, điều làm eSIM khác biệt không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở cách nó thay đổi hành vi du lịch.

Khi có thể kết nối ngay lập tức tại điểm đến, du khách sẽ tự tin hơn trong việc khám phá, chủ động hơn trong mọi khâu, từ đặt phương tiện, tìm địa điểm ăn uống, đến dịch ngôn ngữ hay tương tác với người bản địa.

Theo ông Bảo, đây chính là "làn sóng thứ hai" của eSIM. Viễn thông và du lịch không còn tách biệt, mà bổ sung cho nhau để xây dựng hành trình liền mạch, giàu tính địa phương.

Một trong những ví dụ tiêu biểu là thị trường Nhật Bản. Dù có hạ tầng viễn thông hiện đại bậc nhất thế giới, đất nước này không phải lúc nào cũng thân thiện với du khách.

Nhiều dịch vụ yêu cầu đặt chỗ trực tuyến, ứng dụng hoàn toàn bằng tiếng Nhật, hay đơn giản là cần Internet ngay tại sân bay để tìm phương tiện di chuyển.

Gohub hợp tác cùng KDDI, một trong ba nhà mạng lớn nhất Nhật Bản, triển khai các gói eSIM được kết nối trực tiếp với hạ tầng bản địa, giúp tốc độ và độ ổn định kể cả ở những khu vực xa như núi Phú Sĩ hay Hokkaido.

Người dùng eSIM này cũng có thể nhận ưu đãi khi mua sắm tại BicCamera, Sundrug, Yamada Denki hay được tặng kem miễn phí ở chuỗi cửa hàng Lawson.