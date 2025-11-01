Everest không phải ngọn núi cao nhất thế giới

Tùy vào cách đo, Everest chưa chắc là cao nhất. Từ núi lửa Mauna Kea ẩn dưới biển đến đỉnh Chimborazo gần Mặt Trời nhất, thế giới vẫn còn nhiều ngọn núi cao kỷ lục

Chimborazo được xem là ngọn núi cao nhất nếu tính theo khoảng cách từ tâm Trái Đất. Ảnh: Alamy.

Tùy thuộc vào cách đo độ cao một ngọn núi, Everest có thể không phải là ngọn núi cao nhất thế giới. Có ít nhất hai ngọn núi khác đủ "tư cách" tranh ngôi vương và tất cả đều có "bằng chứng kỹ thuật" riêng để được xem là cao nhất thế giới.

Không thể phủ nhận rằng Everest là ngọn núi cao nhất so với mực nước biển, với đỉnh nằm ở độ cao 8.849 m. Đây là điểm cao nhất trên bề mặt Trái Đất mà con người có thể chạm tới.

Nhưng về mặt kỹ thuật, Everest không phải ngọn núi "cao nhất", nếu bạn tính cả phần chìm dưới mực nước biển - tức là đo từ chân núi thật sự (base) đến đỉnh (peak), Science Focus viết.

Dẫu vậy, Everest vẫn là ngọn núi có đỉnh cao nhất mà con người có thể leo lên bằng chân, dù điều này không hề dễ dàng. Đã có hơn 300 người thiệt mạng khi cố chinh phục đỉnh núi này.

Đã có hơn 300 nhà leo núi tử nạn khi cố chinh phục đỉnh Everest. Ảnh: Stefen Chow.

Nếu tính từ chân đến đỉnh, Mauna Kea - ngọn núi lửa đã ngủ yên ở Hawaii (Mỹ) - mới là ngọn núi cao nhất thế giới. Tổng chiều cao của nó khoảng 10.205 m, cao hơn Everest hơn 1,4 km.

Hơn một nửa Mauna Kea nằm chìm dưới Thái Bình Dương, với khoảng 6.000 m dưới mực nước biển và 4.205 m nhô lên mặt đất.

Dù đã ngưng hoạt động hơn 4.500 năm, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho rằng Mauna Kea vẫn có khả năng phun trào trở lại trong tương lai. Trên đỉnh Mauna Kea hiện đặt đài thiên văn lớn nhất thế giới, với những kính viễn vọng siêu nhạy. Chúng có thể phát hiện những chuyển động nhỏ của mặt đất, đủ để dự báo sớm nếu có dấu hiệu núi lửa "thức giấc".

Du khách có thể tìm đến đỉnh núi Mauna Kea săn mây, ngắm dải Ngân hà lung linh huyền ảo. Ảnh: Hawaii Activities.

Ngọn núi cao thứ hai theo cách tính này là Mauna Loa, cũng ở Hawaii, với tổng chiều cao khoảng 9,17 km, trong đó 5 km nằm dưới biển.

Nếu tính theo khoảng cách từ tâm Trái Đất, ngôi vị "cao nhất" lại thuộc về Chimborazo, một ngọn núi lửa đã tắt nằm trên dãy Andes ở Ecuador.

Lý do là vì Trái Đất không hoàn toàn tròn, mà hơi phình ra ở xích đạo, nên Chimborazo - chỉ cách đường xích đạo một độ vĩ nam - nên đỉnh núi này là điểm gần Mặt Trời nhất trên hành tinh.

Đỉnh Chimborazo cao 6.310 m so với mực nước biển, nhưng nếu tính từ tâm Trái Đất, nó lại cao hơn Everest khoảng 2 km. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta hiếm khi đo độ cao theo cách này, mà thường chọn hai chuẩn phổ biến hơn: so với mực nước biển hoặc khoảng cách từ chân núi đến đỉnh.

So với những ngọn núi trong Hệ Mặt Trời, Everest hay Mauna Kea chỉ là "bé hạt tiêu".

Ngọn núi lửa Olympus Mons được cho là cao nhất Hệ Mặt Trời. Ảnh: NASA.

Trên sao Hỏa, ngọn núi lửa khổng lồ Olympus Mons giữ kỷ lục là cao nhất Hệ Mặt Trời, với chiều cao khoảng 21,9 km tính từ chân đến đỉnh - tức cao hơn Mauna Kea gấp đôi.

Một số nhà khoa học cho rằng đỉnh Rheasilvia trên tiểu hành tinh Vesta thậm chí còn cao hơn, với độ cao ước tính 22,5 km tính từ chân đến đỉnh.