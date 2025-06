Fanpage bị tố lừa 300 triệu tiền vé 'Chông gai' làm việc với công an

Đại diện trang bị tố lừa đảo cho biết đang làm việc với công an và “cũng đang hoảng loạn”. Đơn vị xác nhận có tổng cộng 144 vé bị lừa đảo, tương đương số tiền hơn 300 triệu đồng.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15/6 tại Hưng Yên. Ảnh: Phương Lâm.

Tối 10/6, nhiều người dùng mạng xã hội đồng loạt đăng bài cho biết mình bị lừa tiền khi mua vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai, diễn ra ngày 14/6 tại Hưng Yên. “Tôi bị dính quả scam (tạm dịch: lừa đảo - PV) của bà Tr** admin page DOTG thì phải làm sao? Có cơ hội lấy lại được tiền không?”, “Bị scam 26 triệu giờ không biết nhìn mặt bạn bè thế nào”...

Một số người còn cho biết bản thân đặt hộ bạn bè nên bị lừa 3-4 vé, thậm chí hàng chục vé trong lần này. Do chỉ còn vài ngày trước khi concert diễn ra, nhiều người lo lắng vừa mất tiền, vừa không được gặp thần tượng.

Điểm chung của những người lên tiếng tố là mua vé qua fanpage có tên "Cây Bàng Non của anh Duy Nhất" - fanclub của "anh tài" Nguyễn Trần Duy Nhất. Trước đó, fanpage này từng thông báo có thể mua vé qua nguồn nội bộ, được cho là từ đối tác truyền thông của chương trình.

Nguồn vé mà fanpage Cây Bàng Non nhắc đến là từ N.D.P.T., quản lý fanpage Dustin On The Go (của fanpage của MC/YouTuber Dustin Phúc Nguyễn) có hơn 120.000 người theo dõi.

Khi Tri Thức - Znews liên hệ, đại diện page Cây Bàng Non cho biết đang làm việc với công an và “cũng đang hoảng loạn”. Đơn vị xác nhận có tổng cộng 144 vé bị lừa đảo, tương đương số tiền hơn 300 triệu đồng.

Theo chia sẻ, đại diện nhóm Cây Bàng Non quen biết T. từ ngày 14/12/2024, ngày thứ hai của concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Khi đó, T. tiếp cận bằng cách lấy trang Dustin On The Go để nhắn tin, tặng áo.

Bằng chứng fanpage Cây Bàng Non chuyển khoản nhiều lần cho T. để mua vé concert. Ảnh: Cây Bàng Non/Facebook.

Đến các ngày diễn ra concert tiếp theo (23/3 và 24/4), T. tiếp tục hỗ trợ khi Cây Bàng Non không có thiết bị như loa, quạt… và chủ động mang sang tận nơi. Những hành động này khiến đại diện fanpage cảm thấy tin tưởng.

Về sau, người này giới thiệu mình có nguồn vé nội bộ vì là đối tác truyền thông của concert và đề nghị fanpage Cây Bàng Non gom đơn giúp cho các bạn trong cộng đồng. T. hứa gửi vé vào ngày 7/6, sau đó dời lại đến 10/6 nhưng đến nay không thể liên lạc được.

Rạng sáng 11/6, fanpage Dustin On The Go đăng thông báo cho biết đã tiếp nhận phản ánh về “hiện tượng mạo danh kênh để thực hiện một số hành vi bất chính”. Đại diện kênh cho biết đang xử lý vụ việc và sẽ trình báo cơ quan chức năng, đồng thời hứa sẽ có phản hồi chính thức sau khi hoàn tất thủ tục.

Chiều 11/6, trên trang cá nhân, Duy Nhất lên tiếng phủ nhận liên quan vụ việc lừa đảo, chuyển tiền mua vé xem concert nhưng không nhận được vé như cam kết.

"Câu chuyện ở đây là sau khi Nhất tham gia chương trình, các bạn yêu thích và lập ra một trang lấy tên là 'Cây Bàng Non của Duy Nhất' để hỗ trợ những đêm concert. Sau đó, các bạn đặt vé với một bạn trong nhóm mua vé xem concert D5, D6, trả tiền nhưng không nhận được vé. Số lượng vé cũng khá nhiều. Mọi người đang tìm cách liên lạc với bạn đó mà không được", nam võ sĩ cho biết.