Fanpage của TikToker Dưỡng Dướng Dường vẫn chia sẻ hoạt động phát gạo

Dù TikToker Dưỡng Dướng Dường bị khởi tố và bắt tạm giam, trang fanpage của người này vẫn thông báo duy trì hoạt động phát gạo cho người nghèo.

Trên mạng xã hội, Mai Văn Dưỡng được biết đến là hot TikToker với 700.000 lượt theo dõi. Ảnh: Dưỡng Dướng Dường Phong Thủy/Facebook.

Sau khi Mai Văn Dưỡng - chủ tài khoản TikTok Dưỡng Dướng Dường - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố và bắt tạm giam, nhiều người bất ngờ khi trang Facebook Dưỡng Dướng Dường Phong Thủy có gần 230.000 lượt theo dõi vẫn đăng bài thông báo phát gạo miễn phí cho người nghèo hôm 11/4.

Trong video hơn 13 phút được chia sẻ, hàng chục người dân, chủ yếu là người cao tuổi, lao động nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, tập trung trước quán cà phê Dưỡng Dướng Dường ở thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) để nhận gạo từ nhóm người được cho là người thân và nhân viên của ông Dưỡng.

Tri Thức - Znews đã liên hệ đại diện ông Mai Văn Dưỡng nhiều lần nhưng không có hồi âm.

Ngày 11/4, nhiều bà con ở thị trấn Trà My đến quán cà phê của TikToker Dưỡng Dướng Dường để nhận gạo từ thiện như thường lệ vào ngày 14 âm lịch hàng tháng. Ảnh cắt từ clip.

Theo tìm hiểu, hoạt động phát gạo cho người nghèo đã được ông Mai Văn Dưỡng duy trì đều đặn 2 năm qua. Trên trang cá nhân, TikToker này từng chia sẻ mỗi tháng phát khoảng 2 tấn gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 14 âm lịch hàng tháng, ông Dưỡng đều đặn chia sẻ hình ảnh phát gạo trên các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, người này khai trương quán cà phê, tuyên bố dành toàn bộ doanh thu của quán để hỗ trợ cho người nghèo, xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Năm 2025, ông Dưỡng cho biết mục tiêu là hỗ trợ xóa nhà tạm cho 24 hộ dân (kinh phí hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng/nhà). Nam TikToker đã trao kinh phí hỗ trợ cho cơ quan chức năng địa phương để xóa 13 căn nhà tạm.

Ngày 10/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Dưỡng (sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Đồng Trường, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) về tội: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trên mạng xã hội, Mai Văn Dưỡng được biết đến là hot TikToker "Dưỡng Dướng Dường Phong Thủy" với 700.000 lượt theo dõi. Trang Facebook "Dưỡng Dướng Dường Phong Thủy" cũng có hàng trăm nghìn lượt theo dõi thường xuyên chia sẻ các video, hình ảnh ông Dưỡng quảng cáo, giới thiệu các vật phẩm phong thủy, sản phẩm nụ trầm hương...