Ferrari 458 Spider 'nát bét' sau khi lao vào xe tải

Ở đoạn đường "Đuôi rồng" nổi danh, chiếc Ferrari 458 Spider đã mất lái, va vào xe tải ở đường ngược chiều khiến siêu phẩm này vỡ nát phần đầu.

Một hành trình qua Deal’s Gap, hay còn gọi là Tail of the Dragon, luôn nằm trong danh sách mơ ước của giới mê xe Mỹ. Cung đường dài 11 dặm (khoảng 18 km) này nổi tiếng với 318 khúc cua liên tiếp. Nhưng không phải ai trở về cũng mang theo kỷ niệm đẹp như người cầm lái chiếc Ferrari 458 Spider trong vụ tai nạn mới đây.

Nhiều video đăng trên YouTube những ngày qua cho thấy chiếc Ferrari 458 Spider màu đỏ mất lái khi vào cua phải gắt trên đoạn đường nổi tiếng. Người lái dường như đã vào cua quá nhanh, và nếu làn đối diện trống, có lẽ chiếc xe vẫn an toàn. Nhưng đúng lúc đó, một xe tải U-Haul đang đi ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến phần hông trái chiếc Ferrari bị xé toạc, bánh trước bung khỏi hệ thống treo, còn đuôi xe tải U-Haul bị hất bổng lên khỏi mặt đất. Khi rơi xuống, trục sau của xe tải đã bị lệch hoàn toàn, cho thấy lực va chạm cực lớn.

Một số người xem cho rằng chiếc 458 này là xe thuê, dựa vào các tem dán trên cửa. Tuy nhiên, cảnh quay từ nhiều góc, đoàn xe phía sau và camera bố trí sẵn trên khúc cua gợi ý đây là một sự kiện lái xe tổ chức, có thể thuộc Dragon Rally, hành trình thường niên diễn ra từ tháng 3 đến tháng 11.

Tail of the Dragon vốn nổi tiếng không chỉ vì độ khó mà còn bởi số vụ va chạm cao, đặc biệt với siêu xe. Năm 2021, một chiếc Ferrari 488 Pista Spider từng lật ngửa sau khi mất lái tại khu vực Gravity Cavity MM3, do lao quá nhanh qua một gờ đường.

Với chiếc 458 Spider, mẫu siêu xe cuối cùng của Ferrari dùng động cơ V8 hút khí tự nhiên, vụ việc này lại một lần nữa cho thấy: ngay cả tay lái dày dạn kinh nghiệm cũng phải khiêm tốn trước “Đuôi Rồng”.