Ferrari 849 Testarossa - siêu xe kế nhiệm SF90 Stradale

Siêu xe kế vị của SF90 Stradale đã xuất hiện - chiếc Ferrari 849 Testarossa. Thiết kế của mẫu xe thể thao này là sự pha trộn giữa ngôn ngữ tương lai và di sản của Ferrari.

Tên gọi của chiếc xe đến từ chiếc Ferrari Testarossa đời 1984. Trước đó, cụm từ "Testa Rossa" dùng để chỉ màu đỏ của nắp cam động cơ trên chiếc Ferrari 500 TR đời 1956.

Nhìn từ phía trước, phần đầu của Ferrari 849 Testarossa sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu với dải đen kéo dài theo bề ngang, tương tự 12Cilindri hay F80.

Ngoại hình của siêu xe này lại đến từ các mẫu xe thử nghiệm Sports Prototype của những năm 1970, với kích thước 4.718 x 2.304 x 1.225 mm và trục cơ sở dài 2.650 mm.

Đặc biệt, phong cách "twin-tail" (đuôi đôi) của siêu xe này đến từ mẫu xe đua Ferrari 512 S, kết hợp cùng cánh gió khí động học điều khiển điện như trên 296 GTB, giúp tạo ra lực ép tổng cộng 415 kg ở vận tốc 250 km/h.

Nội thất của Ferrari 849 Testarossa được thiết kế theo phong cách buồng lái xe đua, với bố cục bảng taplo ngang, cụm điều khiển trung tâm tối giản và các chi tiết lấy cảm hứng từ concept của mẫu hypercar Ferrari F80.

Xe có 2 tùy chọn ghế ngồi: Comfort với phong cách điêu khắc tinh tế tăng sự thoải mái và Racing, vốn được chế tác từ sợi carbon với đệm hông thể thao giúp cố định thân người khi xe vào cua ở tốc độ cao.

Hệ thống HMI tập trung quanh người lái, với vô lăng tích hợp cả nút cơ học lẫn cụm kỹ thuật số (eManettino, nút khởi động động cơ), đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, sạc không dây và kết nối từ xa qua ứng dụng MyFerrari.

Trái tim của Ferrari 849 Testarossa là động cơ V8 twin-turbo 4.0L mang mã nội bộ F154FC, sản sinh công suất tối đa 830 mã lực và mô-men xoắn cực đại 842 Nm; đi kèm là 3 động cơ điện với công suất tối đa 220 mã lực.

Nhờ vào cơ cấu này, tổng công suất của siêu xe hybrid này lên đến 1.050 mã lực, cao hơn 50 mã lực so với SF90 Stradale. Với chế độ thuần điện eDrive, xe có công suất 163 mã lực, di chuyển tối đa 25 km nhờ vào bộ pin 7,45 kWh.

Vẫn sử dụng hộp số 8 cấp ly hợp kép F1 , siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h dưới 2,3 giây, tốc độ tối đa hơn 330 km/h. 849 Testarossa hoàn thành một vòng trường đua Fiorano trong 1 phút 17,5 giây.

Tại châu Âu, Ferrari 849 Testarossa có giá từ 460.000 Euro ( 540.000 USD ) cho bản coupe và 500.000 Euro ( 586.000 USD ) cho phiên bản mui trần Spider. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn gói nâng cấp Assetto Fiorano tương tự SF90 Stradale.

