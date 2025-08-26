Ferrari đăng ký sáng chế phanh tự động cho cản trước

Ferrari đang nghiên cứu công nghệ phanh tự động nhằm hạn chế việc cản trước bị hư hại, một vấn đề ám ảnh trong giới siêu xe.

Sở hữu một chiếc siêu xe với thiết kế đậm chất khí động học là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, giấc mơ này có thể dễ dàng biến thành một cơn ác mộng khi di chuyển qua gờ giảm tốc hay vỉa hè, khiến phần cản trước đắt tiền bị hư hỏng nếu không quan sát cẩn thận.

Sở hữu một chiếc siêu xe là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, quá trình vận hành những cỗ máy tốc độ này mang đến nhiều "phiền toái", nhất là khi điều khiển chiếc xe qua các đoạn gờ dốc. Ảnh: TNTBros

Tuy vậy, các chủ siêu xe tương lai có thể phần nào yên tâm khi Ferrari vừa đăng ký một sáng chế mới lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ. Hãng xe Italy mô tả công nghệ phanh tự động được thiết kế để ngăn ngừa thiệt hại cho cản trước và phần thân xe khi đối mặt với các chướng ngại vật như vỉa hè, dốc đứng hay gờ giảm tốc.

Không ai, dù có kinh nghiệm lái siêu xe đến đâu, có thể ước lượng chính xác khoảng cách giữa cản trước và mặt đường khi tiếp cận dốc hay ổ gà. Công nghệ này sử dụng cảm biến để đo chiều cao của vật thể phía trước xe, thay vì chỉ đo khoảng cách thông thường. Nếu hệ thống phát hiện chướng ngại vật quá cao so với gầm, nó sẽ phát tín hiệu cảnh báo âm thanh cho người lái. Trong trường hợp tài xế vẫn tiếp tục, xe sẽ tự động phanh lại để tránh va chạm.

Công nghệ phanh tự động mới của Ferrari sẽ giúp bảo vệ cản trước của những siêu xe này, đồng thời không cần phải lắp đặt hệ thống nâng gầm phức tạp và tốn nhiều chi phí.

Điểm thú vị là Ferrari không dựa vào dữ liệu tốc độ sẵn có từ máy tính trên xe. Thay vào đó, hệ thống đo khoảng cách giữa hai điểm và tính toán để xác định tốc độ theo thời gian thực. Bằng sáng chế thậm chí còn đề cập đến việc gửi thông báo đến điện thoại thông minh hoặc màn hình giải trí trung tâm, một bước đi nhằm bao quát mọi kịch bản đồng thời chặn đường đối thủ khai thác công nghệ tương tự.

Không thể phủ nhận đây là một vấn đề lớn với giới chơi siêu xe. Đó cũng chính là lý do nhiều hãng xe như Lamborghini hay Porsche đã trang bị hệ thống nâng cầu trước, thậm chí kết hợp cùng GPS để ghi nhớ vị trí thường xuyên gặp chướng ngại vật. Mỗi khi xe quay lại cùng địa điểm, hệ thống sẽ tự động kích hoạt để bảo vệ cản trước.

Với mục đích tối ưu lực ép xuống mặt đường, cản trước, đặc biệt là bộ chia gió cản trước, có thiết kế thấp và kéo dài về phía trước. Điều này khiến người lái khó quan sát và dễ dàng làm hư hỏng chi tiết này.

Tuy nhiên, giải pháp mà Ferrari đề xuất lại khác biệt. Hãng không tìm cách điều chỉnh độ cao của gầm xe mà muốn ngăn người lái tiến tới ngay từ đầu. Về lý thuyết, điều này có thể giúp loại bỏ nhu cầu trang bị cơ cấu nâng gầm vốn làm tăng trọng lượng xe, yếu tố mà nhiều khách hàng yêu hiệu năng không mấy ưa chuộng. Trong tình huống đó, công nghệ phanh tự động có thể giúp tiết kiệm hàng nghìn USD chi phí sửa chữa chỉ bằng một thao tác điện tử.

Tất nhiên, tất cả mới chỉ dừng ở mức bằng sáng chế. Không có gì đảm bảo công nghệ này sẽ bước ra khỏi tài liệu kỹ thuật và hiện diện trên những chiếc Ferrari thương mại trong tương lai. Nhưng nếu được áp dụng, nó có thể trở thành một trang bị quan trọng, đặc biệt khi kết hợp cùng các hệ thống khác như nâng gầm hay định vị GPS, mang lại giải pháp toàn diện để bảo vệ những chiếc siêu xe hàng triệu USD khỏi những va chạm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại gây thiệt hại lớn.

Với sáng kiến của Ferrari, chủ nhân của những chiếc siêu xe có thể tiết kiệm hàng nghìn USD thay thế cản trước, vốn thường được chế tác từ các vật liệu đắt tiền như sợi carbon. Ảnh: TNTBros

Dù vậy, công nghệ phanh tự động của Ferrari không phải giải pháp có thể giải quyết mọi tình huống. Trong trường hợp người lái vẫn nhất quyết vượt qua dốc cao hay gờ giảm tốc, việc phanh lại cũng chỉ giúp hạn chế rủi ro chứ không thay thế được giải pháp cơ học. Khi đó, một hệ thống nâng gầm cầu trước vẫn là trang bị cần thiết để bảo đảm chiếc xe có thể di chuyển an toàn mà không gây hư hại cho cản trước.