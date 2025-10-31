Find X9 series ra mắt tại 'The X Show' với sự góp mặt của Hồ Ngọc Hà

Không ít khán giả tranh thủ ghi lại khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà trình diễn trên sân khấu bằng Oppo Find X9 series. Camera vẫn luôn là điểm mạnh của flagship Oppo suốt nhiều năm qua. Với Oppo Find X9 series, người dùng sẽ sở hữu camera tele Hasselblad với độ phân giải đến 200 MP, đảm bảo độ chi tiết ấn tượng kể cả khi zoom siêu xa và crop ảnh. Các tiết mục cũng được ghi lại và phát trực tiếp trên màn hình LED sân khấu bằng chiếc Oppo Find X9 Pro kết hợp bộ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad chuyên biệt, giúp nâng tiêu cự từ 70 mm lên 230 mm. Giờ đây, mỗi bức ảnh đều có thể mang đến một góc nhìn như tại hàng ghế đầu và trải nghiệm chụp tại các concert, liveshow... sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi vị trí ngồi.