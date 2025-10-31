Find X9 series ra mắt tại 'The X Show' với sự góp mặt của Hồ Ngọc Hà

|
Ngay khi được giới thiệu ở thị trường nội địa, Oppo Find X9 series đã tạo nên sức hút lớn với các tín đồ công nghệ. Do đó, khi đưa mẫu flagship này về Việt Nam, Oppo không đơn thuần tổ chức một buổi ra mắt sản phẩm, mà “chiêu đãi” khán giả bữa tiệc kết hợp công nghệ, âm nhạc, ánh sáng - “The X Show” - tại du thuyền Elite of Saigon trên bờ sông Sài Gòn tối 29/10.
|
Xuyên suốt buổi tiệc, Oppo đã trình diễn sự tinh tế khi lồng ghép khéo léo những tính năng ấn tượng của Find X9 series, từ màn giới thiệu sản phẩm đầy cảm hứng của đại diện thương hiệu đến các tiết mục được dàn dựng công phu và giàu tính sáng tạo. Với sự góp mặt của dàn khách mời Giáo sư Cù Trọng Xoay, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Quốc Thiên, nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm, các màn trình diễn đã minh họa trực quan cách công nghệ Find X9 series nâng tầm trải nghiệm, khẳng định vị thế dẫn đầu qua kịch bản tự nhiên, chất lượng.
Trọng tâm của buổi trình diễn là khả năng AI thông minh trên Find X9 series. Qua phần tương tác dí dỏm từ Giáo sư Xoay, thương hiệu đã làm nổi bật tính năng Oppo AI không chỉ dừng lại ở tra cứu thông tin, mà còn hoạt động như một “bộ não thứ hai” thực thụ, trả lời dựa trên dữ kiện thực tế người dùng đã tự động lưu từ Không gian tinh thần qua phím tắt Snap Key tiện lợi. Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm cũng minh họa ấn tượng khả năng Dịch thuật AI để giải quyết bài thi ứng xử khi anh vào vai một thí sinh dự thi nam vương quốc tế. Nam nghệ sĩ còn tỏ ra bất ngờ với khả năng chỉnh sửa hình ảnh bằng bộ công cụ AI trên Oppo Find X9 series.
|
Đỉnh cao của sự kiện ra mắt trên du thuyền xa hoa chính là màn xuất hiện đầy quyến rũ và quyền lực của Hồ Ngọc Hà, ngôi sao được mong chờ nhất và cũng là người bạn đồng hành lâu năm của Oppo. Sự hiện diện của cô đã chính thức khai mở một đêm tiệc thượng lưu, nơi tinh thần âm nhạc và đẳng cấp giao thoa với bầu không khí bùng nổ.
|
Giọng ca giàu cảm xúc đã khẳng định đẳng cấp của một ngôi sao hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và luôn chia sẻ trải nghiệm sống, tìm thấy sự đồng điệu cùng khán giả thông qua âm nhạc. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ: “Trong thời đại số, nếu thiếu công nghệ, chúng ta chắc chắn sẽ thụt lùi. Công nghệ thời nay có thể giúp nghệ thuật trở nên hoàn hảo và gần gũi”. Đó có lẽ cũng là lý do nữ nghệ sĩ chọn đồng hành Oppo Find X9 series trong dịp ra mắt lần này.
Không ít khán giả tranh thủ ghi lại khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà trình diễn trên sân khấu bằng Oppo Find X9 series. Camera vẫn luôn là điểm mạnh của flagship Oppo suốt nhiều năm qua. Với Oppo Find X9 series, người dùng sẽ sở hữu camera tele Hasselblad với độ phân giải đến 200 MP, đảm bảo độ chi tiết ấn tượng kể cả khi zoom siêu xa và crop ảnh. Các tiết mục cũng được ghi lại và phát trực tiếp trên màn hình LED sân khấu bằng chiếc Oppo Find X9 Pro kết hợp bộ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad chuyên biệt, giúp nâng tiêu cự từ 70 mm lên 230 mm. Giờ đây, mỗi bức ảnh đều có thể mang đến một góc nhìn như tại hàng ghế đầu và trải nghiệm chụp tại các concert, liveshow... sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi vị trí ngồi.
Góp mặt tại “The X Show”, Quốc Thiên với chất giọng đầy nội lực cũng mang đến loạt liên khúc đưa khán giả lên “du thuyền cảm xúc” trong ánh sáng huyền ảo trên bờ sông Sài Gòn. Nam ca sĩ vừa trình diễn, vừa dùng Oppo Find X9 Pro “ghi source” để đăng tải lên trang cá nhân, mang đến màn kết hợp “có 1-0-2” của nghệ thuật và công nghệ.
|
Khoảnh khắc Quốc Thiên cất lên nốt cao và pháo hoa bắn rợp khoảng trời xung quanh du thuyền đã tạo nên màn kết hoàn hảo cho “The X Show”. Từ khai mở, dẫn lối đến thăng hoa và bùng nổ xúc cảm, dạ tiệc hoành tráng trên trên du thuyền Elite of Saigon đã góp phần không nhỏ vào màn ra mắt của Oppo Find X9 series tại Việt Nam, đồng thời thể hiện triết lý “Không ngừng đổi mới qua những đột phá về công nghệ” cho flagship của hãng.
|
Oppo Find X9 Series có giá bán chính hãng tại thị trường Việt Nam từ 22,99 triệu đồng đến 32,99 triệu đồng tùy phiên bản, còn bộ phụ kiện nhiếp ảnh chuyên nghiệp Hasselblad được bán rời với giá 5,99 triệu đồng. Đây là flagship đầu tiên tại Việt Nam sử dụng vi xử lý Dimensity 9500 mạnh mẽ. Song, nổi bật nhất về hiệu năng phải kể đến hệ điều hành ColorOS 16 mới, vừa mang đến trải nghiệm cùng hiệu ứng mượt mà, vừa hỗ trợ tối ưu cho loạt tính năng AI hứa hẹn được cá nhân hóa cho từng người dùng thông qua quá trình sử dụng.
Sau 3 thế hệ sử dụng cụm camera tròn, Oppo Find X9 Series quay lại với thiết kế vuông. Thiết kế này giúp dung lượng pin được gia tăng đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm, lên đến 7.500 mAh cho phiên bản Find X9 Pro. Song song đó, máy cũng tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh SuperVOOC 80 W để đảm bảo người dùng luôn có trải nghiệm liền mạch mà không cần đắn đo về pin. Người dùng truy cập tại đây để đặt trước Oppo Find X9 Series và hưởng ưu đãi đến 10 triệu đồng.