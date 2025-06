Food tour 'sành như người Hà Nội' của DPR IAN

Tối 26/6, DPR IAN về nước sau một tuần lưu trú ở Hà Nội. Nam ca sĩ đăng story trên Instagram tạm biệt người hâm mộ với lời nhắn gửi đầy lưu luyến: "Thank you VietNam. Can't wait to see you again". (Tạm dịch: Cảm ơn Việt Nam. Không thể chờ được đến ngày gặp lại các bạn). Ảnh: @dprian.