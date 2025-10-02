Ford Bronco điện đến Trung Quốc

Mẫu SUV địa hình của Ford sẽ có mặt tại Trung Quốc với 2 biến thể, một trong số đó sở hữu phạm vi hoạt động kết hợp hơn 1.200 km.

Theo Car News China, Ford vừa chính thức mở đặt cọc “mù” cho mẫu SUV điện Bronco tại Trung Quốc.

Khách hàng chi 1.000 NDT (khoảng 140 USD ) để đặt cọc Ford Bronco trong giai đoạn này sẽ nhận được gói “One-Touch Roof Camping Package” trị giá 12.000 NDT (tương đương 1.700 USD ). Gói này bao gồm mui xe nâng điện và tựa đầu hàng ghế trước có thể gập lại bằng một nút bấm.

Ford Bronco trình diện khách hàng Trung Quốc lần đầu tại triển lãm Chengdu Auto Show gần đây, dự kiến có mặt trên thị trường với 2 phiên bản, gồm thuần điện (BEV) và xe điện mở rộng phạm vi (EREV). Hãng xe Mỹ cho biết Ford Bronco dự kiến ra mắt chính thức Trung Quốc vào cuối năm nay.

Ford Bronco có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.025 x 1.960 x 1.825 mmm, chiều dài cơ sở 2.950 mm. Đầu xe nổi bật với logo Bronco phát sáng, thiết kế khá liền mạch với cụm đèn pha.

Nắp ca-pô tích hợp các khe gió giúp tăng cường khí động học, cải thiện phạm vi hoạt động. Phía sau có treo lốp dự phòng.

Ford Bronco BEV được trang bị motor kép, còn bản EREV có thêm động cơ tăng áp 1.5L. Phiên bản BEV dùng pin 105,4 kWh, cho phép vận hành trên quãng đường tối đa 650 km. Trên bản EREV, gói pin 43,7 kWh cho phạm vi hoạt động thuần điện 220 km, tổng quãng đường di chuyển 1.220 km.

Mẫu SUV địa hình có hệ thống LiDAR trên nóc xe cùng hơn 30 cảm biến và camera có độ chính xác cao. Tính năng “Nhật ký Off-road” sẽ gợi ý sẵn 20 tuyến đường được Ford tuyển chọn kỹ lưỡng, cho phép người dùng lên kế hoạch chuyến đi thông qua hệ thống thông tin giải trí.

Giá bán của Ford Bronco tại Trung Quốc sẽ được công bố ở triển lãm Guangzhou Auto Show.