Ford đầu tư 5 tỷ USD làm xe điện, sớm ra mắt bán tải giá rẻ

Sự kiện này được Ford đánh giá quan trọng như thời điểm hãng ra mắt dòng Model T huyền thoại vào năm 1908, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu Trung Quốc.

Ford Motor Company vừa công bố khoản đầu tư khoảng 5 tỷ USD nhằm thúc đẩy sản xuất xe điện tại Mỹ, đồng thời đảm bảo hơn 4.000 việc làm mới tại Nhà máy Lắp ráp Louisville (Kentucky) và Tổ hợp Pin BlueOval Battery Park Michigan. Khoản đầu tư này sẽ hiện thực hóa nền tảng xe điện hoàn toàn mới, dây chuyền sản xuất cải tiến, cùng mẫu bán tải điện cỡ trung khoảng 30.000 USD ra mắt vào năm 2027.

Giám đốc Điều hành Ford Jim Farley trình bày về kế hoạch dài hạn nhằm phát triển nền tảng Ford Universal EV Platform, giúp thương hiệu giành lại lợi thế trong phân khúc xe điện trên toàn cầu.

Nền tảng Ford Universal EV Platform – Đa dụng, hiện đại và dễ nâng cấp

Ford giới thiệu Ford Universal EV Platform, nền tảng cho phép sản xuất hàng loạt các mẫu xe điện giá phải chăng, nhiều công nghệ và có thể nâng cấp liên tục qua các bản cập nhật OTA. Xe điện đầu tiên sử dụng nền tảng này sẽ là một bán tải điện bốn cửa cỡ trung, hiệu suất tương đương Mustang EcoBoost, rộng rãi hơn Toyota RAV4 mới, đồng thời sở hữu khoang hành lý trước và thùng xe có thể khóa an toàn.

Với Ford Universal EV Platform, hãng có thể tùy biến nhiều thiết kế mà không tốn quá nhiều chi phí nghiên cứu và sản xuất. Đặc biệt, mẫu xe đầu tiên dựa trên nền tảng này là dòng bán tải cỡ trung với mức giá chỉ 30.000 USD .

CEO Jim Farley khẳng định mục tiêu là "tạo ra những chiếc xe vừa túi tiền nhưng vẫn chinh phục khách hàng ở mọi yếu tố: thiết kế, sáng tạo, linh hoạt, không gian, trải nghiệm lái và chi phí sở hữu – đồng thời sản xuất bởi người Mỹ".

Dây chuyền lắp ráp Assembly Tree đột phá

Hơn một thế kỷ sau khi ông Henry Ford phát minh dây chuyền lắp ráp di động, hãng đã phát triển Ford Universal EV Production System, thay thế băng chuyền dài truyền thống bằng mô hình "cây lắp ráp" với ba nhánh song song. Hệ thống này giúp giảm 20% số lượng chi tiết, 25% số lượng bu-lông, 40% số trạm lắp ráp, rút ngắn thời gian hoàn thiện tới 15%, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc nhờ hạn chế động tác cúi, vươn hoặc xoay người.

Dây chuyền sản xuất mới "Cây lắp ráp" (Assembly Tree) sẽ mang đến khả năng tối ưu về thời gian, tiết kiệm vật liệu trong quá trình lắp ráp cũng như hạn chế các thao tác phức tạp cho công nhân.

Những tấm nhôm nguyên khối lớn được đúc liền thay thế cho hàng chục chi tiết nhỏ, cho phép cụm trước và cụm sau của xe được lắp ráp riêng biệt, trước khi kết hợp với cụm thứ ba là bộ pin kết cấu – vốn được lắp sẵn ghế, bảng điều khiển và thảm sàn – để hình thành chiếc xe hoàn chỉnh. Trong suốt quá trình này, các bộ phận di chuyển dọc theo "cây lắp ráp" đến tay công nhân dưới dạng bộ kit, trong đó bao gồm đầy đủ bu-lông, thiết bị quét và dụng cụ điện cần thiết, tất cả đều được sắp xếp sẵn theo đúng hướng sử dụng.

Công nghệ pin LFP Prismatic – Nhẹ hơn, bền hơn, tiết kiệm hơn

Pin Lithium Iron Phosphate (LFP) dạng Prismatic (lăng trụ) được sản xuất tại BlueOval Battery Park Michigan từ năm 2026 sẽ là điểm nhấn quan trọng. Bộ pin này đóng vai trò vừa là sàn xe, vừa giúp hạ trọng tâm, cải thiện khả năng vận hành, giảm tiếng ồn và tăng không gian nội thất. Hệ thống điện mới cũng rút ngắn dây dẫn hơn 1,3 km và giảm 10 kg trọng lượng so với SUV điện thế hệ đầu của Ford, góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu suất.

Với khoản đầu tư kỷ lục, nền tảng công nghệ mới và quy trình sản xuất đột phá, Ford đang đặt cược lớn vào tương lai xe điện tại Mỹ, đi theo chính sách "Made in USA" mà Tổng thống Trump đang theo đuổi.

Ford sẽ đầu tư gần 2 tỷ USD để mở rộng Nhà máy Lắp ráp Louisville thêm 4.800 m², nâng cấp hạ tầng số thành hệ thống mạng nhanh nhất trong các nhà máy Ford toàn cầu. Dự án nhận được hỗ trợ từ Cơ quan Tài chính Phát triển Kinh tế Kentucky và sẽ đảm bảo 2.200 việc làm tại địa phương. Thống đốc Kentucky Andy Beshear nhấn mạnh đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất từng có tại tiểu bang, củng cố vị thế Kentucky ở trung tâm bản đồ xe điện trên toàn cầu.

Cùng với khoản 3 tỷ USD cho nhà máy pin ở Michigan, tổng đầu tư của Ford đạt khoảng 5 tỷ USD . Hai dự án sẽ tạo hoặc bảo đảm hơn 4.000 việc làm trực tiếp, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng nội địa với hàng chục nhà cung cấp mới tại Mỹ.

Sự kiện này được Ford đánh giá có tầm quan trọng không kém gì việc ra mắt dòng xe Model T vào năm 1908. Ford Model T được mệnh danh là chiếc xe hơi có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ XX, không chỉ nhờ là một phương tiện giao thông giá phải chăng được sản xuất đại trà mà còn là một một biểu tượng mạnh mẽ của thời đại hiện đại hóa tại nước Mỹ.

Thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu bán tải điện mới, bao gồm thời gian sạc, dung lượng pin và tầm hoạt động EPA ước tính, sẽ được Ford công bố trong thời gian tới. Với khoản đầu tư kỷ lục, nền tảng công nghệ mới và quy trình sản xuất đột phá, Ford đang đặt cược lớn vào tương lai xe điện tại Mỹ, mở ra một kỷ nguyên mà hiệu quả, chất lượng và sự đổi mới song hành để phục vụ khách hàng toàn cầu.