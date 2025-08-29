Ford dồn lực cho xe điện giá rẻ, sẽ sản xuất Mustang 4 cửa

Trong thông cáo chiến lược sản phẩm mới nhất, Ford sẽ tập trung cho nền tảng EV phổ thông, đồng thời tiếp tục khai thác lợi nhuận từ các mẫu xe ăn khách như Mustang, Bronco và Maverick.

Ford vừa công bố chiến lược mới cho mảng xe điện, đặt trọng tâm vào nền tảng Ford Universal EV Platform với tham vọng phát triển tới 8 mẫu xe thuần điện giá rẻ. Hai sản phẩm mở đầu sẽ là một mẫu bán tải cỡ trung ra mắt năm 2027 và crossover cỡ nhỏ sản xuất từ 2028 tại nhà máy Louisville, Kentucky.

Giám đốc Điều hành Ford Jim Farley trình bày về kế hoạch dài hạn nhằm phát triển nền tảng Ford Universal EV Platform, giúp thương hiệu giành lại lợi thế trong phân khúc xe điện trên toàn cầu.

Tuy nhiên, các mẫu xe điện cỡ lớn, gồm dòng bán tải full-size được sản xuất tại nhà máy BlueOval City (Tennessee) và xe van thương mại mới tại nhà máy Ohio, bị dời kế hoạch ra mắt sang năm 2028. Ban lãnh đạo khẳng định chỉ tung sản phẩm thuần điện nếu có thể đạt lợi nhuận trong vòng 1 năm, điều mà Mustang Mach-E và F-150 Lightning hiện vẫn chưa làm được.

Song song với đó, Ford vẫn tiếp tục đầu tư và nâng cấp các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong sinh lời. Tuy nhiên, một số sản phẩm thế hệ mới, trong đó có F-150, đã bị trì hoãn. CEO Jim Farley nhấn mạnh chiến lược sẽ xoay quanh việc mở rộng các nhánh xe Mustang, Bronco và Maverick, đồng thời phát triển thêm biến thể hybrid và EREV.

Ra mắt vào năm 2020, E-Transit là biến thể thuần điện của dòng xe van Ford Transit thế hệ thứ 4. Doanh số của mẫu xe này không mấy khả quan khiến Ford phải dời lịch ra mắt của thế hệ mới đến năm 2028.

Ở mảng thương mại, Ford E-Transit, mẫu xe van thuần điện, có doanh số giảm 34% trong nửa đầu năm nay. Điều này khiến thế hệ mới của dòng xe này bị dời lịch ra mắt đến năm 2028. Ford Mustang Mach-E cũng tiếp tục gặp khó: dù đã ra mắt biến thể Rally, doanh số tại Mỹ của mẫu xe này vẫn giảm 2% nửa đầu năm nay. Bất chấp mức thuế quan của chính phủ Trump, hãng vẫn duy trì sản xuất tại Mexico.

Trong nhóm bán tải, kế hoạch với mẫu bán tải điện cỡ lớn mã hiệu T3 tiếp tục bị lùi lịch đến năm 2028. Đây là sản phẩm được thiết kế để thay thế F-150 Lightning và sẽ sản xuất tại nhà máy BlueOval City. Trong khi đó, bán tải điện cỡ trung, vốn đã được hé lộ vào giữa tháng 8 này, sẽ bắt đầu sản xuất ở Louisville từ 2027 với giá khởi điểm 30.000 USD . Chiếc xe có thiết kế nhỏ gọn hơn F-150 nhưng rộng hơn Toyota RAV4, sử dụng pin LFP từ nhà máy Michigan.

Mẫu bán tải thuần điện Ford F-150 Lightning vẫn chưa mang lại lợi nhuận cho thương hiệu. Hãng đang phát triển dòng bán tải hoàn toàn mới với mã nội bộ "T3", dự kiến sẽ thay thế F-150 Lightning từ năm 2028.

Song song với xe điện, Ford vẫn đầu tư mạnh vào các dòng xe xăng và hybrid. Ford F-150, mẫu xe bán chạy hàng đầu tại Mỹ, đã ra mắt bản facelift vào năm 2023 nhưng thế hệ kế tiếp bị lùi lịch ra mắt đến 2028. Riêng F-150 Lightning, dù vẫn là bán tải điện bán chạy nhất nước Mỹ, doanh số nửa đầu năm nay đã giảm 17% và sản lượng bị cắt giảm. Xe vẫn được sản xuất tại Dearborn cho đến khi mẫu "T3" ra mắt.

Ford Ranger đã tăng gấp đôi doanh số nửa đầu năm 2025 nhờ nguồn cung ổn định. Mẫu bán tải này sẽ được làm mới năm 2027 (có thể thêm bản hybrid) và trình làng thế hệ mới vào năm 2029. Trong khi đó, dòng bán tải hạng nặng Super Duty, sản phẩm lợi nhuận cao nhất của Ford, vừa có thêm gói Platinum Plus 2025, và sẽ có bản hybrid vào năm 2028.

Sở hữu phong cách cổ điển và mức giá phù hợp, Ford Bronco và Bronco Sport tiếp tục được hãng xe tin tưởng thay thế cho vị trí của mẫu crossover Ford Escape, vốn sẽ dừng sản xuất từ cuối năm 2025.

Ở mảng SUV và crossover, Ford Bronco được bổ sung bản tiêu chuẩn giá rẻ hơn và nhiều biến thể đặc biệt. Thế hệ mới của dòng xe này dự kiến ra mắt vào năm 2029. Bronco Sport bản hybrid có thể được trình làng từ năm 2028. Ford Explorer được làm mới, bổ sung bản Tremor từ năm 2026, còn thế hệ mới phải chờ đến năm 2029. Ford Expedition 2025 cũng nâng cấp với màn hình 24 inch cùng biến thể địa hình Tremor, dự kiến có thêm tùy chọn động cơ hybrid từ năm 2028.

Trong nửa đầu năm nay, doanh số của mẫu bán tải Ford Maverick tăng 12% nhờ bản hybrid AWD và biến thể Lobo. Đây tiếp tục là sản phẩm chiến lược về chiến lược giá, với thế hệ mới sẽ có mặt vào năm 2029. Từ nền tảng Maverick, Ford cũng phát triển một mẫu van nhỏ mã hiệu V758, dự kiến ra mắt năm 2028 tại Mexico với cả bản xăng và hybrid.

Với thiết kế nhỏ gọn và độ thực dụng cao, mẫu bán tải đô thị Ford Maverick tiếp tục ghi nhận tăng trưởng về doanh số, và sẽ là nền tảng để hãng phát triển một mẫu van cỡ nhỏ hoàn toàn mới trong tương lai.

Ở mảng thương mại truyền thống, Ford Transit vẫn là trụ cột dù doanh số giảm 7,4% nửa đầu năm, và chưa có thay đổi lớn trước cuối thập kỷ. Ford cũng hủy dự án EV "Bullet Train" 3 hàng ghế và sẽ thay bằng một mẫu xe gia đình sử dụng động cơ hybrid, có thể kết hợp nền tảng EREV.

Với mẫu xe biểu tượng Mustang, Ford tiếp tục mở rộng với bản EcoBoost giá rẻ do RTR tinh chỉnh, cùng khả năng xuất hiện biến thể coupe 4 cửa "Mach 4" ra mắt vào năm 2028. Ford Mustang có thể nhận được bản facelift vào năm 2026 và thế hệ thứ 8 có thể trình làng vào năm 2029. Kế hoạch biến Mustang thế hệ mới thành xe điện đã bị trì hoãn, và Ford sẽ duy trì động cơ xăng ít nhất sang thập kỷ tới.

Mẫu xe biểu tượng Ford Mustang sẽ có thêm biến thể 4 cửa "Mach 4" vào năm 2028. Đây có thể được xem là nước đi phù hợp khi Dodge Charger thế hệ mới cũng được phân phối với hai phiên bản 2 cửa và 4 cửa.

Nhìn chung, kế hoạch sản phẩm mới cho thấy Ford đang chọn cách đi chậm nhưng chắc trong quá trình điện khí hoá, đồng thời giữ vững thế mạnh ở các dòng bán tải và SUV truyền thống. Việc ưu tiên nền tảng EV chi phí thấp, song song với duy trì thế hệ động cơ đốt trong và hybrid, phản ánh chiến lược cân bằng giữa nhu cầu thị trường hiện tại và định hướng dài hạn. Nếu thực hiện đúng lộ trình, Ford có thể duy trì vị thế cạnh tranh trong khi giảm rủi ro tài chính trước làn sóng chuyển dịch toàn cầu sang xe điện.