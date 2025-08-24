Ford Everest thống trị SUV cỡ lớn, Hyundai Santa Fe vẫn gặp khó

Cuộc đua của nhóm SUV cỡ D đã gần được định đoạt kết quả khi Everest dẫn đầu và chiếm hơn một nửa thị phần.

Cán cân phân khúc SUV cỡ lớn tầm giá trên một tỷ đồng đã gần như nghiêng hẳn về một phía. Trong tháng 7, nhóm xe này với 4 đại diện gồm Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 và Kia Sorento ghi nhận doanh số đạt 1.693 chiếc.

Ford Everest thống trị

Trong tháng 7, Ford bán được 1.122 chiếc Everest tại Việt Nam, tăng 33 chiếc so với kỳ báo cáo trước. Với lượng xe bán ra vượt mốc 1.000 xe, không ngạc nhiên khi Everest tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số của phân khúc SUV cỡ D tại thị trường Việt, chiếm hơn 66,3% thị phần của nhóm.

Ford Everest thống trị nhóm SUV cỡ D Doanh số phân khúc SUV cỡ D trong tháng 7 (số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Ford Everest Hyundai Santa Fe Mazda CX-8 Kia Sorento

xe 1122 280 212 79

Tính đến hết tháng 7, mẫu xe này đã bán được 5.134 chiếc, nắm chắc vị trí dẫn đầu trong phân khúc. Mẫu xe hiện được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản chính cùng 2 tùy chọn hệ dẫn động một hoặc 2 cầu, giá dao động 1,106- 1,545 tỷ đồng .

Ford Everest nắm chắc thị phần của phân khúc SUV cỡ D. Ảnh: Bối Hạ.

Trong tháng 8, khách hàng mua Everest bản Titanium 4X4 được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất và một camera Vietmap và hỗ trợ thêm 10% phí trước bạ.

Hyundai Santa Fe tăng gấp đôi

Trong xuyên suốt tháng 6-7, TC Motor đã triển khai chương trình ưu đãi đến 100% phí trước bạ cho mẫu SUV cỡ D Santa Fe cùng các khuyến mại tiền mặt ở đại lý. Nhờ đó, doanh số của mẫu xe này đã tăng trưởng gần 50% trong tháng 7, đạt 280 chiếc.

Tuy nhiên, con số này vẫn không đủ để giúp Santa Fe đuổi kịp Everest, đối trọng "ngang sức ngang hàng" một thời. Lũy kế 7 tháng đầu năm, Santa Fe bán được 1.561 chiếc, giữ vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng doanh số của phân khúc.

Hiện tại, khách hàng mua Santa Fe vẫn đang được áp dụng ưu đãi tương tự tại các đại lý, giá trị khuyến mại dao động 94-120 triệu đồng.

Nhờ ưu đãi sâu liên tục, Santa Fe đã tăng gần 50% doanh số so với tháng trước. Ảnh: TC.

Mazda CX-8 ghi nhận 212 chiếc bán ra thị trường trong tháng 7, nâng tổng doanh số lên 1.438 xe. Tại Việt Nam, CX-8 được bán với 3 phiên bản, giá dao động từ 969 triệu đến 1,149 tỷ đồng . Trong tháng 8, mẫu xe này được áp dụng ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ, giá trị khoảng 45 triệu đồng.

Kia Việt Nam bán được 79 xe bao gồm cả các bản sử dụng công nghệ hybrid. So với tháng trước, doanh số Kia Sorento giảm khoảng 27%. Tính đến hết tháng 7, hãng bán được tổng 516 chiếc Sorento.

Mẫu SUV này đang được bán ở Việt Nam với tổng 5 phiên bản, giá khoảng 939 triệu đến 1,119 tỷ đồng . Hiện tại, Sorento đang áp dụng ưu đãi tiền mặt từ 20 đến 40 triệu đồng tùy phiên bản. Điều này đưa giá khởi điểm của xe về mức 919 triệu đồng.