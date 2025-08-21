Ford sẽ làm siêu xe địa hình mạnh 1.000 mã lực

CEO Jim Farley cho biết đang suy nghĩ nghiêm túc về khả năng phát triển một siêu xe địa hình với công suất đầu ra 1.000 mã lực.

Ford Bronco Raptor đang là một trong những mẫu xe off-road đáng chú ý trên thị trường nhờ được trang bị động cơ EcoBoost V6 tăng áp kép dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 418 mã lực, mô-men xoắn cực đại 596 Nm.

Dù vậy, các thông số này vẫn còn kém khi đặt cạnh công suất tối đa 470 mã lực, mô-men xoắn cực đại 637 Nm sản sinh từ động cơ Hemi V8 dung tích 6.4L có mặt trên Jeep Wrangler 392.

Theo Carscoops, Ford có thể sẽ giới thiệu một siêu xe địa hình trị giá khoảng 300.000 USD , lấy cảm hứng từ xe đua Dakar Rally. Ý tưởng này thoạt nhìn có vẻ điên rồ, nhưng thành công của Mustang GTD có thể là nền tảng để Ford triển khai kế hoạch phát triển siêu xe off-road.

CEO Jim Farley của Ford gần đây tiết lộ ý tưởng về siêu xe địa hình thông qua một chương trình podcast của Bloomberg.

Tạm bỏ qua những phát biểu gây tranh cãi của Jim Farley như phủ nhận sự hiện diện của Porsche trong mảng off-road hay khẳng định chưa hãng nào có siêu xe địa hình, lãnh đạo Ford đề cập đến khả năng nhà sản xuất ôtô Mỹ trình làng một siêu xe mạnh 1.000 mã lực với motor điện là một phần của hệ truyền động.

Jim Farley cho biết mẫu xe này có thể tùy biến tối đa theo ý khách hàng, bao gồm hành trình hệ thống treo, giảm xóc và khoảng sáng gầm. CEO của Ford nhấn mạnh mẫu xe này không phải là bán tải và có thể tham gia các giải đua off-road.

Siêu xe này được cho là phù hợp với địa hình sỏi, cát và bùn, nhưng không nên dùng để vượt các địa hình núi đá. Jim Farley cho biết đang bàn bạc thêm với đội ngũ của mình về mẫu xe này và vẫn chưa chắc chắn về cấu hình 2 chỗ hay 4 chỗ.

Hiện, Ford vẫn chưa có quyết định chính thức nào về mẫu xe này, nhưng Jim Farley cho biết đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Vị này cho rằng siêu xe ngày nay có quá nhiều điểm giống nhau, và dự án của Ford có thể là cách tạo ra sự khác biệt.