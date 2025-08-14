Ford sẽ mang xe gầm thấp trở lại?

Sau một thời gian dài tìm kiếm doanh số bằng bán tải và xe gầm cao, có lẽ đã đến lúc Ford muốn mang những chiếc sedan cơ bắp, đậm chất Mỹ trở lại thị trường.

Ford từng mang nhiều mẫu sedan biểu tượng đến thị trường từ nhiều năm trước. Tuy nhiên gần đây, hãng dường như đã bỏ quên phân khúc xe này.

Về kỹ thuật, hãng vẫn có, nhưng Mustang chỉ là mẫu xe ngách, còn Taurus chỉ bán ở một số thị trường. Dù vậy, Ford dự định tung ra sản phẩm mới không phải bán tải, xe gầm cao hay xe van. Cam kết này được đưa ra bởi William Clay Ford Jr., chắt của nhà sáng lập Henry Ford, giữ chức Chủ tịch điều hành từ 2006.

Trong cuộc phỏng vấn với Autocar, Bill Ford thừa nhận hãng đang thiếu hụt nghiêm trọng xe gầm thấp sau khi dừng Ka, Fiesta, Focus, Fusion…

“Về mảng xe du lịch, chúng tôi nhận ra mình chưa mạnh mẽ như cần thiết. Chúng tôi đang làm việc với chiến lược tương lai. Tôi nghĩ bạn sẽ bất ngờ, theo hướng tích cực, về những gì sắp tới”, ông nói.

Chưa rõ các mẫu mới có đến Bắc Mỹ hay không. Từng có tin đồn về Mustang sedan 4 cửa, tên nội bộ “Mach 4”, nhưng Ford chưa bao giờ xác nhận. Ở châu Âu, Automobilwoche gần đây cho biết đại lý đã được thông báo sẽ có xe mới. Khi Ford rút lại kế hoạch chỉ bán xe điện tại châu Âu từ 2030, các mẫu mới nhiều khả năng dùng động cơ đốt trong, nhất là khi Explorer và Capri EV gặp khó về doanh số.

Liệu sẽ có mẫu sedan nào được xuất hiện dưới sự cộng tác của Ford và Volkswagen trong tương lai? Ảnh: VW.

Liên quan đến hợp tác với Volkswagen, có thể sẽ có thêm sản phẩm chung.

“Chúng tôi không loại trừ khả năng chia sẻ công nghệ một lần nữa trong tương lai”, Martin Sanders, Giám đốc bán hàng và marketing của VW (từng là lãnh đạo Ford châu Âu) chia sẻ với truyền thông.

Dù sao, quyết định mang xe gầm thấp trở lại đánh dấu sự thay đổi so với tuyên bố của CEO Jim Farley năm ngoái. Khi đó, ông nói Ford “ra khỏi mảng xe nhàm chán để tập trung vào xe biểu tượng”. Danh sách “nhàm chán” gồm những mẫu xe Farley thừa nhận “được nhiều khách hàng yêu thích nhưng không thể biện minh cho việc phân bổ thêm vốn, khác với xe thương mại”.

Tóm lại, Ford không kiếm đủ lợi nhuận từ chúng nên cắt bỏ để tập trung vào bán tải và các phân khúc sinh lời cao. Với dòng mới, bài toán lợi nhuận sẽ khả thi hơn. Việc hãng có “đi đường tắt” qua nền tảng của VW hay không vẫn chưa rõ, nhưng một điều chắc chắn: xe gầm thấp đang quay trở lại.