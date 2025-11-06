Ford 'thần tốc' ra mắt bán tải điện giá rẻ

Ford đang tiến gần đến việc giới thiệu mẫu bán tải điện giá rẻ dựa trên nền tảng UEV mới, hứa hẹn mức giá khoảng 30.000 USD.

Ford đang gấp rút phát triển mẫu xe bán tải điện giá rẻ, dự kiến có mức khởi điểm khoảng 30.000 USD , với tiến độ phát triển và cung ứng linh kiện gần như hoàn tất. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng nền tảng xe điện giá phải chăng của hãng, sau khi Ford lần đầu hé lộ thông tin về phương pháp lắp ráp đột phá vào tháng 8 vừa qua.

Vào tháng 8/2025, CEO Jim Farley đã công bố chiến lược được đánh giá quan trọng nhất của thương hiệu trong kỷ nguyên điện hóa với nền tảng Ford Universal EV Platform đa nhiệm cùng dây chuyền lắp ráp Assembly Tree đột phá.

Theo CEO Jim Farley, chiếc xe đầu tiên dựa trên nền tảng điện Universal EV (UEV) mới của Ford đã được thử nghiệm thực tế, và 95% linh kiện cần thiết đã sẵn sàng. Cùng thời điểm này, nhà máy tại Louisville, Kentucky – nơi từng lắp ráp Ford Escape và Lincoln Corsair chạy xăng – sẽ bắt đầu lắp đặt thiết bị mới cho dây chuyền UEV vào cuối năm nay. Đồng thời, Ford cũng chuẩn bị sản xuất pin lithium sắt phosphate (LFP) tại cơ sở ở Marshall, Michigan, để cung cấp năng lượng cho phiên bản cơ bản của mẫu xe điện này.

"Đây không phải là kế hoạch xa vời, mà sắp trở thành hiện thực", ông Farley nhấn mạnh trong cuộc họp báo cáo kết quả quý III. "Nguồn linh kiện đã hoàn thiện 95%. Chúng tôi đang thử nghiệm xe và sẽ bắt đầu lắp đặt thiết bị tại Louisville cho UEV vào cuối năm, đồng thời khởi động sản xuất pin LFP tại Marshall."

Mẫu bán tải thuần điện mới của Ford sẽ có kích thước tưng đương với dòng Ford Maverick, phù hợp với quá trình sử dụng hàng ngày mà không cần quá chú trọng vào quãng đường di chuyển tối đa hay sức chứa khoang tải lớn.

Ford đã từng trì hoãn một số mẫu xe điện mới, nhưng động thái này nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển nền tảng cách mạng, loại bỏ dây chuyền lắp ráp truyền thống. Theo đó, các phần trước, giữa và sau của xe được lắp ráp trên các dây chuyền riêng biệt, sau đó mới ghép lại vào cuối quy trình. Ford cho biết phương pháp mới này tiết kiệm chi phí đáng kể và tăng tốc độ sản xuất.

Về pin sử dụng cho mẫu bán tải cỡ Maverick, phiên bản cơ bản sẽ dùng pin LFP thay vì loại nickel mangan cobalt (NMC) truyền thống. Pin LFP rẻ hơn và chịu được nhiều chu kỳ sạc đầy, dù mật độ năng lượng thấp hơn so với NMC. Dù vậy, ông Jim Farley khẳng định pin sẽ vận hành ở điện áp 400 V chứ không phải 800 V.

Mẫu xe điện này, vốn đã chạy thử nghiệm, được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường EV toàn cầu nhờ mức giá dễ tiếp cận. Nhờ vào nền tảng UEV mới, Ford có thể tiếp tục ra mắt nhiều dòng sản phẩm thuần điện giá rẻ mới.

Hiện Ford chưa công bố dung lượng chính xác, nhưng hãng nhắm đến cấu trúc pin nhỏ hơn khoảng 15% so vớ BYD Atto, tương đương dung lượng khoảng 51 kWh. Đây không phải con số lớn theo tiêu chuẩn hiện nay, nhưng nếu hãng kiểm soát được trọng lượng xe, mẫu EV mới vẫn đủ phạm vi di chuyển cho nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng.