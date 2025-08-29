'Gái ế vui vẻ' dành 15 năm đi du lịch 69 quốc gia

Ở tuổi 33, Daisy Dyke đã đi qua 69 quốc gia, chọn sống đời “gái ế vui vẻ” thay vì ổn định với hôn nhân và công việc văn phòng.

Daisy Dyke đi du lịch ở bán đảo Isla Barú ở Colombia.

Trong khi nhiều phụ nữ ngoài 30 chọn ổn định bằng việc mua nhà, kết hôn và sinh con, Daisy Dyke (33 tuổi, Anh) lại theo đuổi một lối sống hoàn toàn khác.

Đến từ Dorset, Dyke đã dành suốt 15 năm qua để một mình đi du lịch khắp thế giới. “Tôi chưa bao giờ mong muốn sống một cuộc đời ‘bình thường’”, cô chia sẻ.

Niềm đam mê xê dịch bắt đầu từ năm 18 tuổi, khi Dyke sang Australia theo diện visa lao động kỳ nghỉ. Ban đầu, cô chỉ định đi cho biết rồi quay về, nhưng chuyến đi lại mở ra một chân trời mới, theo The New York Post.

Trong 15 năm, Dyke đặt chân tới 69 quốc gia, làm đủ nghề để trang trải: cao bồi ở nông trại Australia, bồi bàn ở Hy Lạp, hướng dẫn cưỡi ngựa tại New Zealand, tình nguyện ở Tonga và Hawaii để đổi lấy chỗ ở. Những chuyến đi còn đưa cô đến rừng Borneo sống cùng bộ tộc bản địa, rong ruổi khắp Nam Mỹ, châu Âu và 6 quốc gia châu Phi.

Thời còn học đại học tại Liverpool, Dyke tranh thủ mọi kỳ nghỉ để vi vu khắp châu Âu. “Càng đi nhiều, tôi càng có thêm cơ hội, từ việc này dẫn đến việc khác. Danh sách điểm đến của tôi cứ dài thêm mãi”, cô nhớ lại.

Năm 2020, đại dịch khiến Dyke mất việc, buộc phải về Anh làm quản lý marketing toàn thời gian. Nhưng chỉ một năm sau, cô lại xách ba lô lên đường, mua vé một chiều sang Mexico, vừa dạy tiếng Anh vừa làm việc trực tuyến. Từ đây, Dyke bắt đầu sáng tạo nội dung du lịch.

Trang Instagram cá nhân của cô hiện có gần 200.000 người theo dõi. Cô còn sáng lập cộng đồng trực tuyến Globe Strutters, kết nối những người yêu dịch chuyển.

Daisy Dyke chụp ảnh tại Khu bảo tồn lịch sử Machu Picchu ở Peru.

Tuy nhiên, cuộc sống phiêu lưu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhiều lần, Dyke chạnh lòng khi nhìn bạn bè kết hôn, có con, đi làm văn phòng. “Tôi từng nghĩ mình kỳ lạ vì không muốn điều đó”, cô thừa nhận.

Có lúc, cô từ chối một công việc ổn định ở Nhật Bản vì sợ phải dừng lại. Thành phố London (Anh) cũng không giữ chân được Dyke. “Có quá nhiều thứ để thấy và làm. Tôi chưa bao giờ có thôi thúc ‘ổn định’”, cô nói.

Điều Dyke tiếc nuối nhất là bỏ lỡ nhiều dịp sum họp gia đình, nhưng cô luôn cố gắng trở về dự đám cưới bạn bè. Chuyện tình cảm cũng không mấy suôn sẻ.

“Bạn có thể gặp một người tuyệt vời rồi phải chia tay. Nhưng tôi tin rằng khi đúng người xuất hiện, mọi thứ sẽ tự ổn”, Dyke chia sẻ.

Lối sống độc thân, nay đây mai đó của cô từng vấp phải nhiều chỉ trích. Dyke chọn đối diện bằng sự hài hước, tự gọi mình là “gái ế vui vẻ”.

“Có quá nhiều áp lực, nhất là với phụ nữ, rằng chúng ta phải sống theo một khuôn mẫu. Nhưng chẳng có ‘con đường đúng’ nào ngoài việc sống sao cho hạnh phúc”, cô khẳng định.

Dù chọn lối đi khác, Dyke cho biết cô vẫn vui lây khi thấy bạn bè lập gia đình, có con hay mua nhà. Với cô, mỗi hành trình đều xứng đáng được trân trọng như nhau.

Daisy Dyke dành 15 năm đi du lịch khắp thế giới.