Galaxy A56 5G - cầu nối để Gen Z TP.HCM chung nhịp đập 2/9 với Hà Nội

Chẳng ngại những cơn mưa bất chợt của TP.HCM, Galaxy A56 5G giúp Gen Z tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ 2/9 với loạt tính năng thông minh, từ tìm địa điểm đến sáng tạo nội dung.

TP.HCM những ngày cuối tháng 8 thật chẳng dễ chiều - nắng vừa lên rực rỡ đã bất chợt đổ mưa như trút, khiến mọi kế hoạch tụ họp mừng Đại lễ 2/9 cùng hội bạn gần như đổ bể. Tưởng chừng kỳ nghỉ sẽ trôi qua trong bốn bức tường, nhưng nhờ trợ thủ Galaxy A56 5G, tôi đã biến ngày lễ thành trải nghiệm đáng nhớ theo cách rất riêng.

Gemini Live - "la bàn" dẫn lối tìm vibe 2/9 giữa TP.HCM

Ban đầu, tôi và nhóm bạn dự định dạo phố đi bộ để tận hưởng không khí lễ. Nhưng cơn mưa bất chợt đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch. Chúng tôi chuyển hướng sang tìm một quán cà phê để trú mưa và thư giãn. Tuy nhiên, giữa muôn vàn lựa chọn, câu hỏi đặt ra là nên đi đâu để tận hưởng hoàn hảo không khí ngày 2/9 và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Thay vì lướt một loạt group review, tôi lôi “bảo bối” ra và thử Gemini Live. Chỉ trong vài giây, Gemini Live lập tức gợi ý hàng loạt địa điểm được trang trí đậm sắc đỏ 2/9, đúng tinh thần đại lễ mà chúng tôi tìm kiếm, kèm theo đánh giá ngắn gọn và chỉ đường chi tiết.

Chúng tôi nhanh chóng chọn được một quán cà phê nhỏ xinh trên đường Điện Biên Phủ. Bài test đầu tiên, Gemini Live xử lý mượt mà. Không còn cảnh loay hoay giữa TP.HCM ngày mưa, chỉ còn lại những khoảnh khắc trọn vẹn bên nhau.

Best Face - tuyệt chiêu chống "dìm" bất bại

Không gian quán cà phê hôm nay rực rỡ hơn thường ngày. Cờ đỏ, hoa tươi và ánh đèn ấm áp khiến mọi góc nhỏ đều mang sắc màu lễ hội - một lời chào mừng trọn vẹn cho ngày Quốc khánh 2/9. Không chỉ chúng tôi, hầu như ai đến đây cũng muốn lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Cả nhóm nhanh chóng tranh thủ tạo dáng, nhưng thay vì phải chụp đi chụp lại cả chục lần như thường lệ, tôi bật ngay tính năng Best Face trên Galaxy A56 5G. Chỉ một lần bấm máy, tính năng này tự động nhận diện từng gương mặt, ghi lại nhiều biểu cảm rồi cho phép tôi chọn khoảnh khắc đẹp nhất cho từng người.

Bạn tôi lỡ nhắm mắt? Chạm nhẹ là mở mắt rạng rỡ. Người khác đang "quạu"? Đổi ngay thành nụ cười tươi tắn. Không cần photoshop, không cần app ngoài - điện thoại đã làm trọn phần hậu kỳ ngay trong lúc chụp.

Và thế là xong, một tấm ảnh nhóm mà ai trông cũng rạng rỡ, đúng với thần thái và visual của riêng mình. Không còn những khoảnh khắc "fail toàn tập" vì nhắm mắt, ngó lơ hay biểu cảm lạc quẻ. Chỉ còn lại những nụ cười tươi, ánh mắt tự tin, và tinh thần rộn ràng trong một ngày đặc biệt. Một bức ảnh lưu giữ trọn vẹn niềm vui, niềm tự hào khi được bên nhau trong dịp lễ đáng nhớ.

Create Filter - tự tay “pha chế vibe đỏ” độc quyền

Ảnh đẹp đã có, nhưng để thật sự nổi bật trên mạng xã hội, tôi muốn mọi thứ phải mang dấu ấn riêng. Những bộ lọc có sẵn đôi khi không thể hiện hết được sắc thái và cảm xúc trong khoảnh khắc. Đó là lúc tôi sử dụng tính năng mình yêu thích nhất trên Galaxy A56 5G: Create Filter.

Tôi chọn bức ảnh vừa chụp, vào phần chỉnh sửa và nhấn Create Filter. Từ một tấm ảnh có tông màu mình ưng ý, tôi bắt đầu tinh chỉnh từ độ rực rỡ của sắc đỏ để lá cờ nổi bật hơn, thêm chút tone ấm tạo cảm giác gần gũi giữa tiết trời mưa, rồi đẩy nhẹ độ tương phản để mọi chi tiết sắc nét, rõ ràng.

Chỉ sau vài thao tác đơn giản, tôi đã tạo ra một bộ lọc “cộp mác cá nhân”, mang đúng tinh thần ngày lễ nhưng vẫn không trùng lặp với ai.

Tấm ảnh sau khi dùng Create Filter trông như được chỉnh chuyên nghiệp. Khi đăng lên story, tôi nhận về hàng loạt lượt thích và bình luận. Không chỉ là khoe ảnh đẹp, mà còn là dịp để thể hiện gu thẩm mỹ và sự chỉn chu trong từng chi tiết.

TP.HCM những ngày mưa tưởng chừng sẽ làm kỳ nghỉ 2/9 trở nên uể oải. Nhưng với Galaxy A56 5G đồng hành, mọi kế hoạch của tôi đều diễn ra trọn vẹn. Từ việc tìm địa điểm tụ tập, ghi lại khoảnh khắc rực rỡ, cho đến hậu kỳ sáng tạo, tất cả đều mượt mà và dễ dàng. Một ngày lễ không chỉ có ý nghĩa mà còn đậm cá tính riêng, để mỗi khoảnh khắc đều đáng nhớ và xứng đáng được chia sẻ.