Galaxy Tab S11 series - ‘bản hòa tấu’ năng suất và sáng tạo thời AI

Không đơn thuần là AI tablet mạnh mẽ, Galaxy Tab S11 series còn là nơi gặp gỡ giữa lối sống hiệu suất cao và sáng tạo.

Đồng hành người trẻ trong kỷ nguyên vươn mình, Galaxy Tab S11 series góp phần mở ra tiềm năng lớn của thế hệ dẫn đầu.

Giới trẻ định hình phong cách đa nhiệm mới

Khả năng thích ứng và linh hoạt trong nhiều vai trò khác nhau là đặc điểm nổi bật của người trẻ. Công nghệ trao cho Gen Z “chìa khóa” để tăng tốc trong công việc, truyền cảm hứng để họ tạo ra nhiều giá trị. Giờ đây, không khó bắt gặp người trẻ dù đang đi học nhưng đã khởi nghiệp, tạo được sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Trong kỷ nguyên AI, đa nhiệm trở thành kỹ năng sống còn với người trẻ. Ranh giới giữa cuộc sống, công việc hay đam mê hòa làm một. Điều đó đồng nghĩa trường học, văn phòng giờ có thể là bất cứ đâu, từ quán cà phê hay đất nước xa lạ. Để thích ứng lối sống năng động, người trẻ cần thiết bị “tất cả trong một”, đủ mạnh cho công việc, linh hoạt cho đam mê sáng tạo và gọn nhẹ để song hành khắp nơi.

Galaxy Tab S11 series đáp ứng tiêu chí mỏng nhẹ, hiệu năng cao.

Thiết bị cần có cho nhịp sống mới

Với sự ra đời của dòng máy tính bảng tích hợp AI đa phương thức (Multimodal AI tablet) như Galaxy Tab S11 series, thiết bị này dần trở thành hành trang cần có cho người trẻ trong nhịp sống đa nhiệm.

Người trẻ yêu thích Galaxy Tab S11 vì nhiều ưu điểm nổi bật.

Dòng AI tablet cao cấp của Samsung sở hữu sức mạnh ấn tượng, đáp ứng đa dạng nhu cầu làm việc. Bộ tính năng Galaxy AI mới hứa hẹn thay đổi cách người trẻ làm việc - đơn giản và hiệu quả hơn. Tính năng Trợ lý note quyền năng (Note assist) cho phép người dùng dịch giọng nói thành văn bản, tóm tắt nhanh gọn và sắp xếp ghi chú thông minh. Khi cần tra cứu thông tin hay giải toán, người dùng chỉ việc khoanh tròn trên màn hình là mọi thông tin liên quan được trả về nhanh chóng.

Với nhu cầu và công việc liên quan sáng tạo, AI tablet có loạt tính năng như Phác thảo thông minh (Sketch to image), cho phép tạo ảnh chuyên nghiệp hay bản vẽ chi tiết chỉ với vài đường nét phác hoạ cơ bản. Quá trình này thuận tiện hơn trên bút S Pen với thiết kế lục giác hoàn toàn mới. Đầu bút hình nón với kích thước chỉ 1 mm, giúp tăng góc nghiêng lên đến 15%, cho cảm giác cầm nắm chắc chắn và thoải mái. Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp (Photo assist) cũng hỗ trợ thao tác xóa vật thể, lấp đầy khung hình, chỉnh sửa nhanh.

Thiết bị cho cảm giác cầm nắm thoải mái, không mỏi tay khi dùng lâu.

Trong ngày mở bán 12/9, nhiều người dùng thích thú với thiết bị của Samsung. Chị Hoàng Nhung (phường Bến Thành) chia sẻ: “Tôi thích thú khi Samsung DeX cho phép kết nối và làm việc đa màn hình với chế độ mở rộng hoặc thiết lập 4 không gian làm việc khác nhau. Tính chất công việc của tôi cần nhìn màn hình khá lâu nên dễ mỏi mắt. Đây là điểm khiến tôi không ngần ngại mua ngay”.

Bên cạnh đó, Galaxy Tab S11 series hỗ trợ ứng dụng làm việc chuyên nghiệp như Goodnotes 6, LumaFusion, Microsoft 365 Personal… Vi xử lý MediaTek Dimensity 9400+ tiến trình 3 nm được thiết kế tối ưu cho tác vụ AI sẽ đảm bảo mọi trải nghiệm làm việc luôn mượt mà.

Sự kết hợp giữa công cụ làm việc và sáng tạo

Sự kết hợp giữa công cụ làm việc và sáng tạo trên Galaxy Tab S11 series mang đến cách thức mới để hoàn thành đầu việc. Chẳng hạn, người trẻ có thể “múa bút” để tạo bảng biểu, ảnh minh họa trong tích tắc, sản xuất video minh họa trực quan mà không cần dùng phần mềm phức tạp.

Sự kết hợp giữa công cụ làm việc và sáng tạo trên Galaxy Tab S11 Series mang đến cách thức mới để hoàn thành đầu việc.

Với Galaxy Tab S11 series, người trẻ chỉ cần nói ý tưởng và để máy chuyển giọng nói thành văn bản, chắt lọc ý chính, gợi ý câu chữ. Phần minh họa chỉ cần vài nét vẽ cơ bản là Galaxy AI đã sản xuất hình ảnh xịn sò, bắt mắt. Tất cả được thể hiện trên màn hình Dynamic AMOLED 2X sống động, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 1.600 nits.

Galaxy Tab S11 series giúp thế hệ trẻ Việt nâng cao hiệu quả công việc, khai phóng khả năng sáng tạo. Đây là thiết bị cần có trong hành trang chinh phục thành công của doanh nhân, nhà sáng tạo nội dung, sinh viên hay tín đồ công nghệ.