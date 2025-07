Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 phá vỡ định kiến về điện thoại gập

Trong khi đó, Galaxy Z Flip7 cho thấy cách AI có thể đồng hành mọi lúc nhờ FlexWindow mới. Người dùng có thể hỏi và nhận phản hồi từ Gemini Live trực tiếp từ màn hình phụ mà không cần mở máy. Khả năng nhận nhắc cuộc hẹn, theo dõi hành trình, cập nhật thời tiết hay gợi ý địa điểm được tích hợp sâu qua Now Bar và Now Brief, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa và biến Galaxy Z Flip7 trở thành trợ thủ AI trong lòng bàn tay.