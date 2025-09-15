Game show tai tiếng của MrBeast nhận tài trợ khủng

Khoản tiền này được dùng để hỗ trợ mùa hai của chương trình thi đấu khắc nghiệt “Beast Games”, chiếm gần một nửa quỹ hỗ trợ phim ảnh và giải trí hằng năm của bang Bắc Carolina, Mỹ.

“Beast Games” mùa 2 của MrBeast chuẩn bị lên sóng sau thành công của mùa đầu tiên. Ảnh: MrBeast/YouTube.

Mùa hai của “Beast Games” - show truyền hình thực tế gây chú ý trên Amazon Prime Video - đã nhận khoản tài trợ 15 triệu USD từ bang Bắc Carolina để quay tại đây, Thống đốc Josh Stein thông báo trong tuần này.

Khoản hỗ trợ này chiếm gần một nửa chương trình ngân sách thường niên 31 triệu USD của bang, và gấp sáu lần số tiền Nevada từng cấp cho ê-kíp để quay một phần mùa đầu.

Chương trình do Jimmy Donaldson - nổi tiếng trên mạng với tên MrBeast - dẫn dắt, thử thách người chơi thực hiện các nhiệm vụ “khó tin” để giành tiền thưởng, chẳng hạn như một phiên bản Capture the Flag cực kỳ oái oăm.

Theo thông cáo từ Sở Thương mại Bắc Carolina, khoản tiền được cấp cho việc quay tại quận Pitt và New Hanover. MrBeast vốn lớn lên tại Greenville, thủ phủ của Pitt. Việc ghi hình đã chính thức kết thúc vào tháng 7.

“Bắc Carolina là mái nhà của ngành truyền hình - điện ảnh đang phát triển mạnh mẽ, và nó sẽ còn lớn mạnh hơn nữa”, ông Stein nói trong thông cáo, đồng thời công bố các khoản hỗ trợ cho phim độc lập và show truyền hình khác, trong đó có “Top Chef” ( 2,5 triệu USD ). “Những khoản hỗ trợ này thúc đẩy hoạt động kinh tế quan trọng, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ và nhà cung cấp khắp bang”.

“Beast Games” được xây dựng dựa trên phong cách video YouTube của MrBeast, nơi anh sở hữu 434 triệu người theo dõi - nhiều nhất so với bất kỳ cá nhân nào khác trên nền tảng. Donaldson, 27 tuổi, cho biết chương trình tiêu tốn hơn 100 triệu USD để sản xuất, với giải thưởng 5 triệu USD và 1.000 người tham gia. Mùa đầu khi ra mắt đã trở thành show thực tế thành công nhất của Amazon, thu hút 50 triệu người xem độc lập.

Tuy nhiên, song song với mức độ nổi tiếng, Donaldson cũng đối mặt với nhiều chỉ trích. Năm ngoái, anh thừa nhận từng dùng “ngôn từ không phù hợp” trong một số video cũ, bao gồm phát ngôn về việc “mua người da đen” và nhận xét ngoại hình một nữ rapper 14 tuổi.

Tháng 9/2024, sau khi quay xong mùa đầu của “Beast Games”, một nhóm thí sinh đã kiện Donaldson cùng các công ty sản xuất, cáo buộc họ khiến người tham gia đối mặt với “điều kiện nguy hiểm”, thiếu thốn thực phẩm và chăm sóc y tế. Một người cho biết phải điều trị lo âu, một người khác nói mình cảm thấy “xấu hổ và bị hạ nhục” sau trải nghiệm. Vụ kiện - hiện vẫn tiếp diễn - đã được chuyển từ Tòa án Tối cao Los Angeles sang Tòa án Liên bang Mỹ hồi tháng 4.

Một số thí sinh chia sẻ với The New York Times rằng trong khâu phỏng vấn tuyển chọn, họ từng được hỏi liệu có sẵn sàng bị chôn sống hoặc bay vào không gian hay không.

Trong cuộc phỏng vấn trên Good Morning America tháng 2, Donaldson từ chối bình luận về vụ kiện: “Tôi phải để luật sư xử lý”, anh nói, đồng thời khẳng định đã trao đổi với hàng trăm thí sinh và họ đều “có quãng thời gian tuyệt vời”.

Đại diện của Donaldson và đại diện của Amazon MGM Studios đều từ chối bình luận thêm về vụ kiện.