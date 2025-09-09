Gần 1 tấn xúc xích 'trôi nổi' bị chặn đứng trước Tết Trung thu

Đội phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực khác, Phòng CSKT Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện gần 1 tấn xúc xích không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố trước thềm Tết trung thu năm 2025, ngày 9/9, Đội phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực khác, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục QLTT TP Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 61, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Tại đây, 9.400 sản phẩm xúc xích lạp xưởng (tương đương khoảng 1 tấn) do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đã bị phát hiện và thu giữ.

Phát hiện cơ sở kinh doanh xúc xích không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ảnh: CAHN.

Loại thực phẩm này là món ăn phổ biến ở hàng, quan vỉa hè, thường được gọi là "lạp xưởng hà khẩu nướng đá". Tất cả đều được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ số hàng hóa được xác định là P.T.H (sinh năm 1988, trú tại phường Trung Hòa, TP Hà Nội). Làm việc với lực lượng chức năng, P.T.H khai nhận toàn bộ số hàng này thu mua trôi nổi trên thị trường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó phân phối chúng ra thị trường, chủ yếu là các quán ăn vỉa hè và khu vực cổng trường học.

Đoàn kiểm tra đã thống nhất tạm giữ toàn bộ số sản phẩm nêu trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.