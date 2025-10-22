Gần 1 triệu học sinh nghỉ học tránh bão Fengshen

Gần 1 triệu học sinh trên địa bàn TP Huế, Đà Nẵng được nghỉ học để phòng tránh ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12).

Vùng thấp trũng tại Huế bắt đầu bị ngập. Ảnh: Huế Ngày Nay.

Sáng 22/10, Sở GD&ĐT TP Huế phát đi thông báo cho học sinh trên toàn địa bàn thành phố nghỉ học để đảm bảo an toàn, hạn chế ảnh hưởng thiệt hại của cơn bão số 12 và hoàn lưu bão.

Theo đó, tất cả trường học, cơ sở giáo dục tại thành phố Huế sẽ cho học sinh nghỉ học từ chiều nay (22/10) và ngày 23/10 (gần 295.000 học sinh).

Các trường học được yêu cầu rà soát, gia cố cơ sở vật chất, trực trong suốt thời gian này để chủ động ứng phó. Khi thời tiết ổn định, trường có kế hoạch dạy bù cho học sinh.

Trước đó, trong sáng 22/10, một số địa phương bị ngập đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Tại xã Quảng Điền, học sinh thuộc các trường Mầm non Xuân Dương, Mầm non Quảng Phước; Tiểu học Quảng Phước 2, Tiểu học Quảng An 2 và THCS Nguyễn Hữu Dật nghỉ học. Các trường học tại xã Hóa Châu, xã Đan Điền cũng cho học sinh nghỉ học do nước dâng cao.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, hiện nay, mực nước trên các sông ở Huế dao động trên mức báo động 1 đến dưới báo động 2.

Từ ngày 23-28/10, trên các sông của thành phố có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Dự báo đỉnh lũ trên sông Hương và sông Bồ cùng các sông khác của địa bàn thành phố sẽ thấp hơn các năm 2022, 2023.

Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện triều cường lớn khiến các địa phương vùng thấp trũng bắt đầu bị ngập sâu, nước chậm tiêu thoát. Nhiều tuyến giao thông ở các phường Dương Nỗ, Hóa Châu, Thuận An... bị ngập, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Tương tự, ngày 22/10, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng có công văn thông báo cho 670.000 trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học chiều 22/10 và ngày 23/10 nhằm chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12.

Các sơ sở giáo dục có tổ chức bán trú quyết định thời gian (giờ cụ thể) và thông báo kịp thời để cha mẹ học sinh đón con (có thể sau ăn trưa); phân công giáo viên, nhân viên quản lý, chăm sóc trẻ mầm non, học sinh khi cha mẹ chưa kịp đến đón.

Các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tăng cường công tác quản lý, chăm sóc học sinh; không để học sinh tự ý về nhà khi không bảo đảm các điều kiện an toàn.

Các trường đại học tư thục, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học sinh.

Ngày 20/10, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành công điện gửi giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12.

Các Sở GD&ĐT cần xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý, sẵn sàng triển khai học trực tuyến hoặc tạm hoãn lịch học trong thời gian mưa bão phức tạp.

Các địa phương rà soát, kiểm tra, củng cố cơ sở vật chất trường học, nhất là tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở hoặc ngập úng; di dời tài sản, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách giáo khoa đến nơi an toàn để hạn chế thiệt hại.