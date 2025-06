Gần 100 chiến sĩ khám xét nhiều địa điểm liên quan giang hồ Vi 'ngộ'

Sáng 29/6, nhiều cảnh sát, công an thuộc nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp lực lượng của Bộ Công an thực hiện lệnh phong tỏa, khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Vi (tức Vi "Ngộ" - trùm giang hồ cộm cán, khét tiếng xứ Thanh) tại số nhà từ 130-136 đường Đào Duy Từ (Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa).