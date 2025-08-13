Gần 20 y bác sĩ Phú Thọ tạo 'kỳ tích' y khoa

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ kiên trì ép tim gần 2 giờ, sốc điện 15 lần, tạo nên kỳ tích cứu sống người đàn ông ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp.

Ông P.V.H. (trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì) có tiền sử tăng huyết áp. Khoảng 2 giờ trước khi nhập viện, ông bất ngờ đau tức ngực, khó thở. Vào viện, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, lập tức chuyển lên khoa Can thiệp tim mạch để xử trí khẩn cấp.

Khi vừa di chuyển tới gần phòng can thiệp, ông H. bất ngờ ngừng tim. Ngay lập tức, ê-kíp đi cùng tiến hành ép tim dọc hành lang, đưa bệnh nhân về phòng cấp cứu. Quy trình "báo động đỏ" toàn viện được kích hoạt, huy động gần 20 y, bác sĩ từ nhiều khoa tham gia.

Mỗi giây trôi qua, các nhân viên y tế thay phiên nhau ép tim ngoài lồng ngực, kết hợp sốc điện phá rung thất và tiêm thuốc cấp cứu. Lệnh được nhắc đi nhắc lại: "Không bỏ cuộc!". Sau gần 2 giờ và 15 lần sốc điện, nhịp tim bệnh nhân trở lại.

Theo ThS.BS Trần Ngọc Anh, dù được cứu sống, nguy hiểm đối với bệnh nhân chưa hết. Nguyên nhân ngừng tim là tắc hoàn toàn động mạch vành phải vẫn còn đó. Bệnh nhân lập tức được đưa vào phòng can thiệp đặt stent tái thông mạch máu. Do thời gian ngừng tuần hoàn dài, ông H. rơi vào suy đa tạng, sốc tim, rối loạn nhịp.

Tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bác sĩ triển khai nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như hạ thân nhiệt chỉ huy, thở máy, lọc máu liên tục… Các chuyên khoa liên tục hội chẩn để đưa ra phương án tối ưu.

Sau 10 ngày, ông H. cai máy thở, tỉnh táo, trí nhớ và vận động bình thường. 15 ngày sau, bệnh nhân đi lại, ăn uống, sinh hoạt như trước khi bệnh và xuất viện trong niềm hạnh phúc của cả gia đình lẫn ê-kíp cứu chữa.

ThS.BS Nguyễn Văn Sơn và ê-kíp can thiệp cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

"Ngừng tim gần 2 giờ mà vẫn sống, lại không di chứng thần kinh là trường hợp rất hiếm gặp", ThS.BS Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Can thiệp tim mạch, chia sẻ.

Ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp là biến chứng nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu không được điều trị, khoảng 25% người bệnh tử vong ngay trong vài phút và chỉ khoảng 10% người bệnh có thể cứu sống được.

Thông thường, các trường hợp ngừng tuần hoàn trong nhồi máu cơ tim nếu không tái lập được nhịp tim trong vòng vài chục phút thì tỷ lệ sống sót đã rất thấp. Ở ca bệnh này, thời gian ép tim gần 2 giờ liên tục là một trường hợp rất hiếm gặp, rất hiếm xảy ra trong thực hành lâm sàng.

"Đây là thử thách lớn cho cả ê-kíp, bởi không chỉ đòi hỏi kỹ thuật ép tim hiệu quả, phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu sốc điện, thuốc cấp cứu, mà còn phải duy trì sự kiên trì, bền bỉ suốt thời gian dài", vị bác sĩ nói.