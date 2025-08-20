Gần 2.000 cô trò Hà Nội xếp hình lá cờ Tổ quốc

Sáng 20/8, hàng nghìn học sinh và thầy cô trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng và có mặt ở sân trường từ sớm. Hôm nay, các em sẽ tham gia chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT (28/8/1945 - 28/8/2025). Đây là dịp đặc biệt và ý nghĩa để các học sinh có thể cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình và tự do.

80 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh nước Việt Nam mới, đánh mốc son chói lọi trong lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Cũng từ đó, ngành giáo dục Việt Nam được thành lập, bắt đầu sứ mệnh “diệt giặc dốt”​​, trồng người, đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại chương trình, gần 2.000 học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, xếp thành lá cờ Tổ quốc khổng lồ trên sân trường, cùng hát vang Quốc ca Việt Nam.

Hình ảnh ấy không chỉ là biểu tượng của tình yêu quê hương đất nước, mà còn thể hiện ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm với tương lai dân tộc và khát vọng vươn cao của nhà trường, đưa Việt Nam sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Nhắn nhủ tới học sinh, bà Nguyễn Thị Minh Thuý, Hiệu trưởng trường Nguyễn Siêu, chia sẻ các học sinh thế hệ gen Z đang được lớn lên ở một đất nước hòa bình, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và một thế giới công nghệ không biên giới. "Trên hành trình ấy, tôi mong các em hãy giữ cho mình một trái tim nóng, một khối óc sáng và đôi tay bền bỉ, để tiếp nối tinh thần của cha ông ta, của thế hệ đi trước. Hãy học tập để trở nên giỏi giang, rèn luyện để thêm bản lĩnh vững vàng và sống để cống hiến cho cộng đồng, cho Tổ quốc", bà Thúy nhắn nhủ.

Trước đó, nhà trường đã tổ chức tổ chức cuộc thi sáng tác với chủ đề “Tổ quốc trong tim mình”. Cuộc thi dành cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường, mở ra sân chơi nghệ thuật đa dạng từ thơ ca, âm nhạc, clip đến poster và các bài viết chia sẻ cảm xúc.

Trong đó, nổi bật nhất là phần thi vẽ tranh, nơi các em học sinh đã gửi gắm tình cảm và suy nghĩ của mình về Tổ quốc, về hành trình 80 năm dựng xây và phát triển đất nước. Chỉ trong 7 ngày tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với 1.437 bức tranh được gửi về từ học sinh các khối lớp.

Mỗi nét vẽ là một lời khẳng định về tình yêu dành cho đất nước, lòng tự hào dân tộc và sáng tạo của tuổi trẻ.

