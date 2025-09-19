Gần 250.000 người Việt đi học nước ngoài

Hiện có khoảng gần 250.000 du học sinh Việt Nam đi học nước ngoài ở bậc THPT, đại học và sau đại học.

Số người Việt du học có xu hướng tăng mỗi năm. Ảnh: Đinh Hà.

Thông tin trên được Bộ GD&ĐT đề cập trong báo cáo tại hội nghị Giáo dục đại học, ngày 18/9. Trong số 250.000 du học sinh Việt Nam, gần 4.000 du học bằng nhận học bổng ngân sách nhà nước do Bộ GD&ĐT quản lý.

Trước đó, năm 2023, Bộ GD&ĐT công bố có khoảng hơn 200.000 người Việt du học, tương đương khoảng 40.000 người đi học mỗi năm.

Theo bộ, du học sinh đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước chủ yếu là diện học bổng khác và diện tự túc. Các du học sinh diện tự túc đi học qua các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoặc tự liên hệ với cơ sở đào tạo nước ngoài.

Riêng trong năm học 2024-2025, bộ đã cử 597 người (105 tiến sĩ, 177 thạc sĩ, 274 đại học, 41 thực tập) đi học theo các chương trình học bổng hiệp định, chủ yếu tại Nga, Hungary, Trung Quốc, Ba Lan, Lào, Campuchia.

73 giảng viên tại các trường đại học đi học tiến sĩ theo Đề án 89 (12 nước), chủ yếu tại Australia, Anh, New Zealand, đồng thời tiếp nhận 693 du học sinh tốt nghiệp.

Du học sinh được cử đi học ở nước ngoài chủ yếu các ngành khoa học, công nghệ ưu tiên, kinh tế, quản lý, y - dược, nghệ thuật và nhiều ngành mà Việt Nam có nhu cầu đào tạo cao.

Trong khi đó, ở chiều hướng ngược lại, hiện có trên 15.000 lưu học sinh nước ngoài đang học tập dài hạn tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam (chưa kể các lưu học sinh vào học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng ngắn hạn). Trong đó có gần 4.000 người là lưu học sinh diện hiệp định (chủ yếu Lào, Campuchia).

Tính riêng năm học 2024-2025, Bộ GD&ĐT tiếp nhận 597 lưu học sinh nước ngoài vào Việt Nam học tập diện hiệp định của 11 nước (gồm đại học và sau đại học và học tiếng Việt). Trong đó chủ yếu là lưu học sinh Lào, Campuchia, số ít đến từ Nga, Trung Quốc và một số nước khác.

Theo Bộ GD&ĐT, lưu học sinh nước ngoài vào Việt Nam học tập, thực tập rất đa dạng. Ngoài số lượng vào học theo học bổng hiệp định, phần lớn lưu học sinh sang học bằng nhiều kênh khác nhau như tự phí, thỏa thuận song phương cấp trường hoặc địa phương.

Trong năm học 2024-2025, bộ đã xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy dịch chuyển sinh viên quốc tế giữa các trường đại học của Việt Nam với nước ngoài, trong đó tập trung thu hút sinh viên quốc tế đến Việt Nam thông qua các chương trình trao đổi.