Gần 30 điểm mới trúng tuyển một số ngành của Đại học Quốc gia TP.HCM

Xét theo tất cả phương thức, các ngành học này đều lấy điểm chuẩn cao nhất. Thậm chí, phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực phải đạt hơn 1.000 điểm mới trúng tuyển.

Các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM bắt đầu công bố điểm chuẩn. Ảnh: Khương Nguyễn.

Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) có 2 ngành lấy điểm chuẩn trên 29. Trong đó, ở phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM, ngành Trí tuệ nhân tạo lấy 29,91 điểm còn ngành Khoa học dữ liệu lấy 29,14 điểm. Các ngành còn lại cũng lấy điểm chuẩn rất cao, dao động từ 27,47-28,8.

Cũng là Trí tuệ nhân tạo, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, trường này yêu cầu thí sinh phải đạt 29,6 điểm mới trúng tuyển. Các ngành khác có điểm chuẩn "dễ thở" hơn, dao động từ 24,2-27,7 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu tiếp tục là hai ngành lấy điểm chuẩn cao nhất, lần lượt là 1.098 và 1.010 điểm. Các ngành còn lại, thí sinh cần đạt trên 867 điểm mới trúng tuyển.

Điểm chuẩn của Đại học Khoa học Tự nhiên, một số ngành tiệm cận 30 điểm. Ảnh: FNBT.

Tương tự, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) có một số ngành lấy điểm chuẩn tiệm cận 30.

Điển hình, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) yêu cầu thí sinh xét tuyển khối A00 phải đạt 29,92 mới trúng tuyển. Nếu xét tuyển bằng các tổ hợp môn còn lại, thí sinh cần đạt điểm như sau: 29,81 điểm (khối A01 và B00), 29,56 điểm (khối D07).

Ngành Trí tuệ nhân tạo cũng lấy mức điểm tương tự, thí sinh đăng ký xét tuyển khối A00 cần đạt 29,39 điểm còn các ngành còn lại lấy ngưỡng trúng tuyển từ 28,85 đến 29,1.

Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) và Trí tuệ nhân tạo tiếp tục là hai ngành lấy điểm chuẩn cao nhất ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, lần lượt là 1.136 và 1.092 điểm. Một số ngành khác cũng lấy điểm chuẩn trên 1.000, ví dụ như Nhóm ngành Khoa học dữ liệu, Thống kê (1.019 điểm), Thiết kế vi mạnh (1.002 điểm).

Tại Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp dao động từ 55,05-85,41, tính trên thang điểm 100.

Nhóm ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Xây dựng và Quản lý xây dựng với 55,05/100 điểm. Cao nhất là ngành Khoa học máy tính với 85,41 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

Trong khi đó, ở phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, ngành đào tạo có điểm trúng tuyển cao nhất của Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) là Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) với 28,08 điểm.

Ngành Luật dân sự (chương trình tiếng Anh) là ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất năm nay với 23,5 điểm.

Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) tiếp tục là ngành lấy ngưỡng cao nhất với 989 điểm, theo sau đó là ngành Kinh doanh quốc tế với 984 điểm và Thương mại điện tử với 975 điểm.

Tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT trải dài từ 20 đến 28,55 điểm. Báo chí (xét theo tổ hợp C00) là ngành lấy ngưỡng trúng tuyển cao nhất, theo sau đó là Tâm lý học với 27,75 điểm.

Tương tự, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành lấy 27,65 điểm, Nghệ thuật học lấy 27,6 điểm, Văn hóa học lấy 27,35 điểm, Lịch sử cùng Quản trị văn phòng lấy 27,2 điểm.

Nhà trường cho biết số liệu thống kê chỉ ra rằng các tổ hợp xét tuyển có điểm trúng tuyển từ 21 trở lên ở các ngành chiếm 95.8%.

Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Truyền thông đa phương tiện với 972 điểm. Các ngành khác có mức điểm trên 900 bao gồm: Tâm lý học (917 điểm), Báo chí (913 điểm) và Ngôn ngữ Anh (901 điểm).

Điểm chuẩn của Đại học Khoa học Sức khỏe. Ảnh: FBNT.

Điểm chuẩn của Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 18-25,6 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất tiếp tục là Y khoa, theo sau đó là Răng - Hàm - Mặt với 25 điểm.

Nếu đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, thí sinh đăng ký ngành Y khoa cần đạt 896 điểm còn ngành Răng - Hàm - Mặt là 867 điểm.

Ngôn ngữ Anh là ngành lấy điểm chuẩn cao nhất tại Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) với mức lần lượt như sau: 34,03 điểm (phương thức xét tuyển thẳng), 935 điểm (phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực), 31 điểm (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tính thang 40).

Với các ngành còn lại, thí sinh cần đạt từ 18,5-21 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tính theo thang 30, là có thể trúng tuyển. Đáng chú ý, ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, ngành Toán - Tin học lấy điểm chuẩn 805, cao hơn Kinh doanh - Quản lý - Kinh tế, ngành có điểm chuẩn cao hơn ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp.

Theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, ngành đào tạo có điểm trúng tuyển cao nhất của Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) là Sư phạm Lịch sử với 28,75 điểm.

Hai ngành khác cũng có điểm chuẩn trên 28 là Sư phạm Địa lý (28,25), Giáo dục Chính trị (28 điểm). Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý và Sư phạm Ngữ văn cũng lấy 27,68-27,75 điểm.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, trường này chỉ có 3 ngành lấy điểm chuẩn trên 900 là Sư phạm Toán học (936), Sư phạm Lịch sử (931) và Sư phạm Địa lý (913).