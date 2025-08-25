Gần 40 phút giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online'

Công an tỉnh Phú Thọ giải cứu thành công cô gái 18 tuổi nghi bị nhóm người lạ tổ chức "bắt cóc online" sau chưa đầy 40 phút kể từ khi tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân.

Vào khoảng 16h ngày 24/8, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an phường Việt Trì tiếp nhận tin báo về việc Dương Thùy L. (SN 2007, ở phường Việt Trì) bị một đối tượng giả danh Công an gọi điện thoại đe dọa có liên quan đến 1 vụ án ma túy và rửa tiền.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với nạn nhân Dương Thùy L.

Đối tượng đe dọa, yêu cầu L. giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai, đồng thời phải làm theo mọi hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt giam và đi tù. Đối tượng yêu cầu L. cung cấp tài khoản mạng xã hội, mật khẩu để chiếm quyền sử dụng; đồng thời bắt xe taxi đến một nhà nghỉ cách xa gia đình và không được liên hệ với người thân.

Tại đây, đối tượng bắt L. cởi quần áo, la hét, giả là bị bắt cóc để quay clip; sau đó sử dụng những hình ảnh nhạy cảm của cô gái này để gửi về cho gia đình và bắt gia đình phải chuyển số tiền chuộc 350 triệu đồng vào chính số tài khoản của L. mà trước đó các đối tượng đã chiếm đoạt.

Tin nhắn của đối tượng gửi đến cho gia đình nạn nhân nhằm đe dọa, tống tiền.

Sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công an phường Việt Trì đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 40 phút đã giải cứu thành công cô gái, đưa trở về với gia đình an toàn, không gây thiệt hại về tài sản.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo tới người dân: 1. Cơ quan chức năng không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc các tài khoản mạng xã hội. 2. Không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, Facebook… cho người lạ. 3. Thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh mắc bẫy các đối tượng xấu. 4. Khi xảy ra các tình huống tương tự, cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.