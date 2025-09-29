Gần 4.000 runner vỡ òa cảm xúc khi cán đích đường chạy xanh nhất VN

HDBank Green Marathon 2025 khép lại với dấu ấn của một hội thao văn minh cùng thông điệp ý nghĩa. Giải chạy không chỉ là đường đua cho sức khỏe và thúc đẩy phong trào thể thao, mà đã trở thành một dấu ấn văn hóa thường niên để cộng đồng chung tay nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Sau thành công tại giải năm nay, HDBank cam kết tiếp tục đồng hành cộng đồng chạy bộ nói riêng, các đối tác nói chung để thực hiện nhiều hoạt động vì môi trường và xã hội hơn nữa trong thời gian tới.