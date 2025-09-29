Gần 4.000 runner vỡ òa cảm xúc khi cán đích đường chạy xanh nhất VN

|
Những ngày cuối tháng 9, “lá phổi xanh” Cần Giờ trở thành tâm điểm của cộng đồng chạy bộ khi khởi tranh HDBank Green Marathon 2025. Được chứng nhận của Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), 3 năm qua, giải chạy đã đón hàng chục nghìn vận động viên trong và ngoài nước. Trong năm thứ 4, sự kiện được tổ chức với quy mô lớn hơn kèm nhiều trải nghiệm bất ngờ và hấp dẫn.
Từ sáng sớm 27/9, Nhà thi đấu Thể dục Thể thao huyện Cần Giờ đã tiếp đón hàng trăm runner tới nhận BIB và tham gia các hoạt động bên lề trước thềm cuộc đua. HDBank Green Marathon 2025 tiếp đón gần 4.000 vận động viên ở đa dạng lứa tuổi, tranh tài ở các nội dung 5 km, 10 km, half-marathon 21 km, full-marathon 42 km, Kids Run (1,5 km, 3 km) và tiếp sức đồng đội, “Chồng cõng vợ”.
4h ngày 28/9, ngay sau tiếng súng hiệu, runner đã chạy những bước đầu tiên để sẵn sàng chinh phục cự ly marathon 42 km. Với độ khó cao đòi hỏi việc kiên trì tập luyện, chế độ ăn nghỉ khoa học, ý chí quyết tâm và bền bỉ... marathon là cột mốc bất kỳ runner nào cũng muốn “thử một lần trong đời”.
Ngay sau khi các vận động viên xuất phát, trời liên tục đổ mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10. Mặt đường trơn trượt ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất của các chân chạy. Song, với tinh thần sẵn sàng chinh phục thử thách, điều này dường như càng khiến vận động viên thêm hưng phấn.
Cách trung tâm TP.HCM gần 40 km, Cần Giờ là vùng đất giàu giá trị thiên nhiên, văn hóa và lịch sử, đồng thời được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn thế giới. Nơi đây sở hữu hơn 70.000 ha rừng ngập mặn, là “lá phổi xanh” khổng lồ của khu vực phía nam, nơi sinh sống của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm. Với hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan nguyên sơ và nhịp sống yên bình, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm hẹn của những ai muốn tìm sự cân bằng sau nhịp sống đô thị hối hả.
Một trong những yếu tố thu hút runner đến với HDBank Green Marathon 2025 chính là hành trình chạy xuyên rừng với không khí trong lành và cảnh sắc xanh mát. Bên cạnh giúp các vận động viên trải nghiệm cung đường chạy xanh nhất Việt Nam, HDBank trong vai trò nhà tài trợ kim cương còn mong muốn lan tỏa tinh thần bảo vệ rừng, biển và môi trường sinh thái.
Ngay khi trời hửng nắng, ngôi vị quán quân ở các hạng mục đã tìm thấy chủ nhân. Như dự đoán, Huỳnh Anh Khôi - runner đang nổi lên như một hiện tượng đặc biệt của cộng đồng chạy bộ Việt Nam - tiếp tục nối dài bảng thành tích ấn tượng khi về nhất ở cự ly marathon 42 km. Chàng trai sinh năm 2003 cán đích với thành tích 2 giờ 27 phút 18 giây, phá kỷ lục cá nhân với khoảng cách đến 5 phút 25 giây.
Ngay sau đó, các runner còn lại cũng lần lượt về đích trong những bộ trang phục độc đáo, tạo nên nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Cầm trên tay tấm huy chương với vẻ mặt đầy tự hào và check-in với booth của đường chạy, hàng nghìn con người đã tạo nên bầu không khí vui như mở hội cho HDBank Green Marathon 2025.
Bên lề sự kiện chính, các vận động viên còn liên tục được tiếp sức bằng đồ ăn, thức uống và tham gia nhiều trải nghiệm độc đáo như massage, trị liệu, check-in cùng bảng thành tích cá nhân... tại gian hàng của HDBank cùng đối tác. Trong đó, ngân hàng số Vikki với hơn 100 runner cũng tham gia giải chạy và mang đến những hoạt động thú vị như “Vượt thử thách cùng Vikki”, “1-2-3 chesse cùng Vikki” cùng 1.600 phần quà hấp dẫn.
Trước “cuộc đua” chính ngày 28/9, giải chạy đã được làm nóng với hạng mục Kids Run với cự ly 1,5 km và 3 km vào chiều 27/9. Nhiều em nhỏ cho thấy năng khiếu, tinh thần quyết tâm và khả năng chạy đường dài ấn tượng. Đây cũng là cơ hội để các phụ huynh đồng hành, thắp lửa và nuôi dưỡng đam mê cho con em.
Cũng trong tối 27/9, hạng mục chạy tiếp sức đồng đội chứng kiến cuộc đua tranh gay cấn của 4 nhóm. Thay vì “giữ chân” để sẵn sàng cho cự ly 42 km vào hôm sau, các runner vẫn coi đây là cơ hội “làm nóng”. Ngôi vị quán quân thuộc về Vạn Phúc Runners với thành tích ấn tượng. Trời đổ mưa lớn càng khiến cho khung cảnh các vận động viên bung sức và về đích thêm phần “điện ảnh”.
Như mọi năm, song hành cùng giải chạy, HDBank cũng tổ chức các sự kiện cộng đồng như trồng cây gây rừng, dọn rác làm sạch bãi biển, hỗ trợ cộng đồng, trao quà Trung thu, xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giờ. Tất cả đã làm nên một bức tranh trọn vẹn, nơi thể thao, văn hóa và trách nhiệm xã hội cộng hưởng để cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
HDBank Green Marathon 2025 khép lại với dấu ấn của một hội thao văn minh cùng thông điệp ý nghĩa. Giải chạy không chỉ là đường đua cho sức khỏe và thúc đẩy phong trào thể thao, mà đã trở thành một dấu ấn văn hóa thường niên để cộng đồng chung tay nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Sau thành công tại giải năm nay, HDBank cam kết tiếp tục đồng hành cộng đồng chạy bộ nói riêng, các đối tác nói chung để thực hiện nhiều hoạt động vì môi trường và xã hội hơn nữa trong thời gian tới.