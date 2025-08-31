Gần 500 ca cấp cứu trong Tổng duyệt A80, bác sĩ lưu ý điều quan trọng

Đứng hàng giờ trong mưa rét, nhiều người dễ gặp hạ thân nhiệt, đột quỵ, bệnh hô hấp. Chuyên gia nhấn mạnh chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể an toàn dự sự kiện.

Đông đảo người dân đã hào hứng xuống đường chờ đợi và giao lưu cùng các chiến sĩ. Ảnh: Châu Sa.

Sáng 30/8, trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước sự kiện A80 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, lực lượng quân y, dân y và công an đã phối hợp đồng bộ, xử trí cấc trường hợp cần hỗ trợ y tế.

Gần 500 người cần cấp cứu

Bộ Y tế công bố báo cáo về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong buổi tổng duyệt. Theo đó, hàng trăm y bác sĩ từ Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) và Cục Y tế (Bộ Công an) đã được huy động, sẵn sàng ứng cứu tại chỗ và điều phối người bệnh về các bệnh viện tuyến cuối.

Thống kê cho thấy:

xử trí 95 trường hợp, có 14 ca phải chuyển viện, gồm 1 ca vào Bệnh viện Quân y 354 và 13 ca vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Khối y tế công an tiếp nhận 142 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là cán bộ công an, 130 trường hợp là người dân và 2 trường hợp là người nước ngoài; 4 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội.

tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nặng; trong đó có 1 chiến sĩ diễu binh, 1 cựu quân nhân và 13 người dân. Bệnh viện E tiếp nhận 9 ca, đều nhẹ.

Các bệnh viện tuyến cuối như Bạch Mai, Việt Đức, Tim Hà Nội, Đa khoa Xanh Pôn đã kịp thời tiếp nhận, xử lý và theo dõi sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia sự kiện. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng, tất cả trường hợp đều được chăm sóc y tế kịp thời, hạn chế rủi ro.

Cẩn trọng với hạ thân nhiệt và cảm lạnh

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho biết để có vị trí quan sát thuận lợi, nhiều người sẵn sàng đi trước sự kiện diễn ra 14-15 giờ, dẫn đến thiếu ngủ, rối loạn sinh học và giảm sức chịu đựng. Đứng lâu trong đám đông dễ gây mỏi cơ, ứ trệ tuần hoàn, thậm chí ngất xỉu.

Đầu tháng 9 tại Hà Nội, nhiệt độ có thể lên tới 35-36°C với độ ẩm trên 80%, làm tăng nguy cơ chuột rút, kiệt sức hoặc sốc nhiệt. Ngược lại, mưa rào bất chợt lại khiến cơ thể dễ nhiễm lạnh. Mật độ đông người tại các điểm nút giao thông cũng tiềm ẩn nguy cơ té ngã, chấn thương, thậm chí gây khó khăn cho việc cấp cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Bác sĩ Hoàng phân tích môi trường ẩm ướt khiến cơ thể mất nhiệt nhanh gấp nhiều lần so với không khí khô. Khi quần áo bị ướt, lớp cách nhiệt tự nhiên gần như không còn, thân nhiệt giảm mạnh. Nếu nhiệt độ trung tâm cơ thể xuống dưới 35°C, nạn nhân có thể xuất hiện run rẩy, lú lẫn, thậm chí ngừng tim nếu không được xử trí kịp thời.

Hàng nghìn người sẵn sàng đội mưa, đổ về các tuyến đường tìm vị trí đẹp, sẵn sàng chờ đến buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8. Ảnh: Duy Hiệu, Văn Nguyện.

Ngoài hạ thân nhiệt, các tổn thương cục bộ như cước chân, phồng rộp da hay hội chứng Raynaud (tê buốt, đau nhói do co mạch quá mức) cũng thường gặp trong điều kiện lạnh và ẩm.

Thời tiết giá rét còn khiến mạch máu co lại, huyết áp tăng, từ đó làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền. Đứng lâu trong đám đông dễ gây ứ máu tĩnh mạch, hình thành huyết khối, có thể dẫn đến thuyên tắc phổi nguy hiểm.

Không khí lạnh, ẩm kết hợp mật độ đông người cũng là môi trường lý tưởng để virus cúm, RSV hay rhinovirus lây lan. Người mắc bệnh hô hấp mạn tính như hen hoặc COPD càng dễ lên cơn cấp. Thêm vào đó, việc đứng quá lâu gây áp lực lên cơ - xương - khớp, dẫn đến đau lưng, mỏi gối, căng cơ hoặc chuột rút.

"Thiếu ngủ, ăn uống thất thường trong thời gian chờ đợi nhiều ngày khiến hệ miễn dịch suy yếu. Căng thẳng tâm lý và nhiệt độ thấp làm tăng hormone cortisol, khiến cơ thể càng dễ nhiễm bệnh. Trong đám đông, nguy cơ hoảng loạn hoặc ngộ độc thực phẩm từ đồ ăn bảo quản kém cũng hiện hữu", bác sĩ Hoàng nói.

Những nhóm dễ bị ảnh hưởng nặng nề nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và bệnh nhân mạn tính (tim mạch, hô hấp, đái tháo đường). Đây đều là những đối tượng có sức đề kháng kém và khó thích nghi với biến đổi thời tiết.

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ khuyến cáo người dân nên chuẩn bị kỹ lưỡng:

Mặc nhiều lớp quần áo chống thấm

Giữ ấm đầu - tay - chân

Bổ sung thực phẩm giàu năng lượng

Uống nước ấm và vận động nhẹ để duy trì tuần hoàn.

"Sự kiện trọng đại quốc gia cần đi đôi với biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nếu có sự chuẩn bị đồng bộ từ cá nhân, hệ thống y tế và ban tổ chức, người dân hoàn toàn có thể tham dự sự kiện trong điều kiện an toàn", bác sĩ Hoàng nhấn mạnh.