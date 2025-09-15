Gần 600 ‘chiến binh’ Vietjet ra quân làm sạch biển Hạ Long

Chiến dịch “Sải cánh xanh - dọn sạch bãi biển” của Vietjet thu hút gần 600 nhân viên tham gia, biến bãi biển Hạ Long thành không gian sạch đẹp.

Sáng 14/9, bãi biển Hạ Long rực đỏ bởi sắc áo Vietjet, khi gần 600 cán bộ, nhân viên đến từ nhiều quốc gia cùng nhau tham gia chiến dịch "Sải cánh xanh - dọn sạch bãi biển". Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình "I love Vietjet".

Các "chiến binh áo đỏ" chung tay hành động vì bãi biển xanh, sạch, đẹp.

Chỉ trong vài giờ, hàng trăm "chiến binh áo đỏ" từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Anh, Iceland… biến bãi biển trở lại trong lành, sạch đẹp. Hình ảnh những đôi tay thoăn thoắt, nụ cười rạng rỡ cùng tinh thần hăng say tạo nên bức tranh đầy năng lượng ngay tại Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới.

Ông Tô Việt Thắng - Phó tổng giám đốc thường trực Vietjet - khẳng định cam kết phát triển bền vững của Vietjet.

Ông Tô Việt Thắng - Phó tổng giám đốc thường trực Vietjet - khẳng định: “Hành động nhỏ hôm nay mang ý nghĩa lớn, thể hiện cam kết phát triển bền vững của Vietjet, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và kết nối văn hóa giữa các quốc gia. Tại Vịnh Hạ Long - biểu tượng của Việt Nam, chúng tôi cùng nhau xây dựng điểm đến xanh - sạch - đẹp, hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh của đất nước".

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, nhiều năm qua, Vietjet không ngừng đồng hành trong các hoạt động bảo vệ môi trường.

Hoạt động ý nghĩa này cũng được chính quyền địa phương ghi nhận. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh trao giấy khen cho Vietjet vì những đóng góp trong việc bảo vệ môi trường, đồng hành cùng ngành du lịch xây dựng hình ảnh Quảng Ninh - điểm đến xanh, an toàn và hấp dẫn.

Vietjet nhận giấy khen từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.

Không dừng ở Hạ Long, Vietjet nhiều năm qua kiên trì theo đuổi hoạt động môi trường, phát triển bền vững, lan tỏa lối sống xanh - sống khỏe đến cộng đồng, hướng đến tương lai xanh, văn minh và kết nối toàn cầu.