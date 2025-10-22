Gần cạn vé máy bay Hà Nội dịp concert G-Dragon

"Cơn địa chấn" G-Dragon sắp đổ bộ khiến giá vé máy bay từ TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang đến Hà Nội leo thang vào đầu tháng 11. Thậm chí, một số chặng bay đã kín chỗ từ giữa tháng 10.

G-Dragon biểu diễn dưới cơn mưa lớn ở Hà Nội vào đêm nhạc tối ngày 21/6. Ảnh: Fansite.

Ngày 8-9/11, G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] giai đoạn 4 (phase 4) của nam ca sĩ đình đám G-Dragon diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Concert (đại nhạc hội) này được người hâm mộ Việt mong chờ từ cuối tháng 6.

Sức nóng thể hiện rõ qua tình hình biến động giá vé máy bay, lượng khách từ TP.HCM và một số tỉnh, thành khác đến Hà Nội. Thậm chí, người hâm mộ quốc tế cũng nối chuyến đến TP.HCM, sau đó bay ra Hà Nội khiến nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng cao. Giá vé một số chặng bay đầu tháng 11 có dấu hiệu nóng dần lên.

Theo khảo sát trên hệ thống bán vé của các hãng hàng không nội địa tối ngày 21/10, giá vé máy bay khứ hồi TP.HCM - Hà Nội của Vietjet Air ngày 7-9/11 có giá thấp nhất khoảng 1,8 triệu đồng/vé phổ thông và 4,1 triệu đồng/vé thương gia.

Ngày khởi hành 7/11 (trước concert một ngày), hạng thương gia của hãng này đã "cháy" các khung giờ bay từ 5h20 đến 22h25, trừ khung giờ trưa từ 9h30 đến 14h10. Đáng chú ý, khung giờ bay đêm giá 5,4 triệu đồng/vé cũng cạn sạch.

Chặng tương tự của Vietnam Airlines có giá khứ hồi khoảng 2,1-3,6 triệu đồng/vé phổ thông và 3,9-8,5 triệu đồng/vé thương gia. Thống kê của Google Flights nhận định vé máy bay TP.HCM - Hà Nội dịp này ở mức cao so với thông thường. Hiện du khách có thể thoải mái chọn giờ bay các hạng. Riêng hạng thương gia khung giờ từ 20h30 đến 0h20 hôm sau chỉ còn vài ghế.

Du khách đẩy hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hồi đầu năm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nếu bay TP.HCM - Hà Nội ngày 8-9/11, giá vé khứ hồi sẽ dao động 1-2,4 triệu đồng/vé phổ thông và 2,4-5,5 triệu đồng/vé thương gia. Số ghé hạng phổ thông tương đối trống, hạng thương gia kín khung giờ bay sáng và trưa, buổi tối cũng đạt mức lấp đầy 80%.

Chiều bay khứ hồi Đà Nẵng - Hà Nội ngày 7-9/11 dao động ở mức 1-3,3 triệu đồng/vé hạng phổ thông, quỹ ghế chỉ còn lại 2-8 chỗ vào các khung giờ bay xế chiều. Đặc biệt, hạng thương gia 7,9-8,1 triệu đồng/vé cũng chỉ còn 3-6 ghế.

Du khách có nhu cầu đi hạng thương gia Huế - TP.HCM ngày 7/11 không dễ đặt chỗ vào thời điểm hiện tại bởi số ghế của hãng Vietjet Air đã được lấp đầy 100%. Với Vietnam Airlines, hạng bay này cũng kín khoảng 60%, giá vé khứ hồi dao động 1,6-7,2 triệu đồng/vé.

Chặng Nha Trang - Hà Nội có vé khứ hồi 1-2,8 triệu đồng/vé phổ thông và 2,4-6,7 triệu đồng/vé thương gia. Hạng thương gia của các hãng còn khá ít khung giờ bay.

Khán giả đi xem concert nên mua vé máy bay, đặt khách sạn sớm để chủ động chọn giờ bay, vị trí lưu trú phù hợp, tránh tình trạng giá vé tăng cao, khách sạn gần sân vận động Mỹ Đình "cháy" phòng.

Vị trí diễn ra concert cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km, du khách nên lựa chọn khách sạn khu vực phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai... hoặc các căn hộ dịch vụ tại chính Ocean Park 1, 2 và 3. Hiện lượng phòng vẫn còn dồi dào.