Gần nửa triệu xe Volvo bị lỗi camera lùi

Các xe bị lỗi không thể hiển thị hình ảnh từ camera lùi dù đã cài số R, gây khó khăn cho người lái.

Volvo vừa thông báo đợt triệu hồi lớn nhất năm tại Mỹ và Canada ảnh hưởng đến gần 500.000 xe. Gần như toàn bộ dải sản phẩm Volvo tại 2 thị trường này đều bị triệu hồi, bao gồm Volvo XC40, XC60 và XC90 hay S60, S90, V60,...Cụ thể, 413.151 chiếc Volvo tại Mỹ và 40.673 xe ở Canada, sản xuất giai đoạn 2021-2025 bị lỗi camera lùi.

Tại Mỹ, khi xe được cài số R, hình ảnh từ camera ở đuôi phải được hiển thị trên màn hình nhằm hỗ trợ người lái. Đây là tính năng an toàn bắt buộc theo tiêu chuẩn liên bang Mỹ FMVSS số 111.

Theo Motor1, kết quả điều tra cho thấy lỗi không nằm ở camera và xuất phát từ phần mềm điều khiển của hệ thống, khiến hình ảnh camera thu được không hiển thị lên màn trung tâm. Trong một số trường hợp, xe sẽ phát ra thông báo "Camera is temporarily not available", nghĩa là "camera tạm thời không có sẵn".

Volvo đã tiếp nhận các báo cáo liên quan đến lỗi camera từ đầu năm 2021. Tuy nhiên đến cuối tháng 3 năm nay, cuộc điều tra mới được thực hiện. May mắn hiện chưa có tai nạn nào được ghi nhận liên quan đến lỗi này.

Để khắc phục, Volvo sẽ thực hiện cập nhật phần mềm cho toàn bộ xe bị ảnh hưởng. Đợt triệu hồi và sửa chữa bắt đầu từ 24/6.