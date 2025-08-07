Gánh hậu quả vì chủ quan với vết xước nhỏ

Một người đàn ông 58 tuổi ở Hải Phòng đã may mắn thoát khỏi nguy cơ mất mạng sau khi mắc uốn ván thể toàn thể, biến chứng nặng sau chấn thương nhưng không tiêm phòng.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân đã trong tình trạng co cứng toàn thân, hàm cứng khít, tím tái do co thắt cơ hô hấp, sốt cao và suy đa cơ quan. Ảnh: BVCC.

Vài ngày sau khi bị tai nạn lao động gây tổn thương nặng vùng tay phải, ông V.V.N. bắt đầu có các dấu hiệu bất thường như sưng nề, đau dữ dội, mủ hôi ở vùng tay tổn thương, sốt cao liên tục và đau nhức toàn thân. Tuy nhiên, do không tiêm phòng uốn ván sau chấn thương, ông nhanh chóng rơi vào trạng thái nguy kịch.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân đã trong tình trạng co cứng toàn thân, hàm cứng khít, tím tái do co thắt cơ hô hấp, sốt cao và suy đa cơ quan. Các bác sĩ lập tức tiến hành mở khí quản cấp cứu, đặt ống thở máy và chuyển bệnh nhân vào khoa Cấp cứu.

Theo ThS.BS Nguyễn Kim Anh, người trực tiếp điều trị, đây là một ca uốn ván toàn thể nặng, diễn tiến phức tạp kèm sốc nhiễm khuẩn do viêm mô bào vùng tay phải, khiến bệnh nhân suy đa cơ quan. Tiên lượng sống rất thấp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trong ngày đầu nhập viện, các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tổn thương: mở rộng, cắt lọc hoại tử, hút mủ, làm sạch vết thương, kết hợp xương và đặt dẫn lưu. Song song đó là hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập, kháng sinh toàn thân, an thần, giãn cơ để kiểm soát cơn co giật và tăng trương lực cơ.

Sau 3 tuần điều trị, bệnh nhân dần phục hồi kỳ diệu, hết sốt, không còn co cứng, tay chân cử động được, ăn uống bình thường và nói chuyện trở lại. Đặc biệt, ông đã tự thở được và được rút ống mở khí quản trước khi xuất viện trong trạng thái ổn định.

Bác sĩ Kim Anh khuyến cáo uốn ván có thể đe dọa tính mạng ngay cả với những vết thương nhỏ như xước da, dẫm phải đinh gỉ, vật sắc, cắn động vật hay tiếp xúc với đất bẩn. Người dân tuyệt đối không chủ quan.

"Khi bị thương, nhất là vết thương sâu, bẩn hoặc ở vị trí dễ nhiễm trùng, người dân cần đến cơ sở y tế để được xử lý và tiêm phòng uốn ván trong vòng 24 giờ đầu", bác sĩ Kim Anh nhấn mạnh.