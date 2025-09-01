‘Gập mở’ khoảnh khắc hào hùng, cùng thủ đô sống trọn ngày đại lễ 2/9

Từ quảng trường Ba Đình đến từng góc phố thủ đô, Galaxy Z Fold7 ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng và tự hào trong ngày Quốc khánh 2/9.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) không chỉ để tưởng nhớ lịch sử hào hùng, mà còn là dịp hàng triệu trái tim cùng hòa chung nhịp đập yêu nước, đặc biệt tại thủ đô Hà Nội - nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn.

Đằng sau từng bước chân đều, từng cánh tay giơ cao theo nhịp điều lệnh là hàng tháng trời rèn luyện vất vả. Trên gương mặt mỗi chiến sĩ là sự nghiêm trang, tập trung cao độ, nhưng ánh mắt toát lên niềm tự hào khi được đại diện lực lượng vũ trang toàn quốc, thể hiện sức mạnh, bản lĩnh và tinh thần dân tộc.

Dưới sắc xanh đồng bộ của quân phục, từng đội hình tiến bước thể hiện sự chuẩn chỉnh về kỹ thuật, qua đó cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Những khoảnh khắc ấy được Galaxy Z Fold7 ghi lại với độ sắc nét cao từ camera 200 MP, bắt trọn từng chuyển động đều tăm tắp trong đội hình, khắc họa rõ khí thế và sự trang nghiêm của buổi tổng duyệt.

Các chiến sĩ thực hiện mệnh lệnh trong ngày tổng duyệt.

Vào những ngày tổng duyệt, bầu trời thủ đô như rực sáng hơn khi đội hình máy bay chiến đấu đồng loạt lướt qua, để lại sau lưng âm thanh vang dội và cảm giác xúc động. Giữa bầu trời xanh, 5 chiếc Su-30MK2 xếp hình mũi tên, bay qua tháp cờ Hà Nội như nhấn mạnh mối liên kết hiện tại và quá khứ oai hùng.

Ngay sau đó, đội hình trực thăng Mi-171 xuất hiện, kéo theo lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Cảnh tượng ấy khiến hàng nghìn người dân đứng phía dưới vỡ òa, bởi hiếm có khoảnh khắc nào vừa mãn nhãn, vừa chất chứa ý nghĩa biểu tượng sâu sắc đến vậy: Cờ hòa bình, cờ Tổ quốc bay cùng khí tài hiện đại, giữa thời khắc kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Trên mặt đất, các chiến sĩ tăng thiết giáp trong quân phục đang nghiêm trang đứng chào bên cạnh dàn xe tăng T-90. Đoàn xe tăng và khí tài quân sự lăn bánh đến đâu, khí thế hào hùng lan tỏa đến đó, như lời khẳng định về sức mạnh phòng thủ và niềm kiêu hãnh của quân đội Việt Nam.

5 chiếc Su-30MK2, đội hình trực thăng Mi-171 và xe tăng T-90 trong ngày tổng duyệt.

Dễ dàng bắt gặp hình ảnh xúc động về tình cảm chân thành và sôi nổi của người dân dành cho ngày lễ trọng đại của đất nước. Từ người lớn tuổi, cựu chiến binh cho đến em nhỏ, ai nấy đều khoác lên mình sắc đỏ sao vàng, vẫy cờ, reo hò với nụ cười rạng rỡ.

Người dân đổ về điểm tập trung từ sớm, bất chấp nắng mưa, đứng chờ hàng giờ để được tận mắt chiêm ngưỡng từng đội hình diễu binh, từng khí tài lăn bánh qua phố. Khoảnh khắc người mẹ già đội nón lá cười hiền giữa đám đông, ánh mắt sáng ngời của cậu bé vẫy tay chào đoàn quân đi qua, tất cả là lời nhắc nhở về tình cảm gắn bó giữa nhân dân và lực lượng vũ trang.

Những hình ảnh xúc động trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Dưới bóng cờ đỏ sao vàng tung bay giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, đoàn diễu binh, diễu hành lần lượt tiến qua với đội hình chỉnh tề, khí thế trang nghiêm. Khoảng 40.000 người tham gia đồng diễn và biểu dương lực lượng. Mỗi bước chân là một nhịp đập chung hướng về Tổ quốc, là niềm tự hào được sống trong đất nước hoà bình, độc lập.

Không khí trang nghiêm của buổi tổng duyệt.

Giữa những bước chân đều tăm tắp, ánh mắt nghiêm trang và từng tiếng nhạc trống rộn rã, có những khoảnh khắc lặng lẽ và ấm áp lộ ra trong hậu trường - nơi chiến sĩ tạm gác lại tư thế nghiêm, để mỉm cười, siết chặt tay nhau hay chỉnh lại nếp mũ cho đồng đội. Trên bãi cỏ trước Lăng Chủ tịch, người lính trong lễ phục trắng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ và cả giọt nước mắt hạnh phúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đội hình nữ quân nhạc rạng rỡ trong sắc đỏ trắng, tay vẫn ôm chiếc kèn đồng, mắt ánh lên niềm kiêu hãnh.

Phía sau hàng rào, người lính vẫn tranh thủ vẫy tay chào người dân khi xe khí tài lăn bánh. Dưới tán cây già ven đường, đôi bạn lính trẻ sửa lại cổ áo cho nhau, thể hiện tình đồng chí luôn hiện hữu nơi đây.

Các chiến sĩ tạm gác lại tư thế nghiêm, để mỉm cười, siết chặt tay nhau hay chỉnh lại nếp mũ cho đồng đội.

Từ hàng quân nghiêm trang giữa nắng sớm Ba Đình, đội hình xe cơ giới dũng mãnh lăn bánh qua phố, đến nụ cười hân hoan của người dân đứng dọc 2 bên đường - tất cả tạo nên bản hòa tấu hùng tráng và xúc động cho dịp Quốc khánh năm nay. Ở đó, chúng ta không chỉ thấy sức mạnh và kỷ luật, mà còn cảm nhận được niềm tự hào dân tộc chảy trong từng ánh mắt, bước chân.

