Gặp người bị tai nạn giữa đường, nữ giám đốc có hành động kịp thời

Trên đường từ cuộc họp trở về, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bất ngờ gặp người bị tai nạn giao thông, bà lập tức dừng xe, lao tới sơ cứu nạn nhân giữa đường.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hường cứu người gặp tai nạn tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 23/10. Ảnh: OFB.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh đẹp về một nữ bác sĩ ở Thanh Hóa đã không ngần ngại dừng xe giữa đường để cứu người bị tai nạn giao thông. Hành động này nhận được nhiều lời khen ngợi, thể hiện tinh thần tận tụy, hết lòng vì người bệnh của người thầy thuốc.

Sáng 24/10, vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Thanh Hóa), xác nhận với phóng viên bà chính là người trực tiếp tham gia hỗ trợ cấp cứu, gọi xe cứu thương đưa người bị nạn tới bệnh viện kịp thời.

Theo chia sẻ của bác sĩ Hường, trên đường trở về sau buổi họp, khi đi qua khu vực phường Quang Trung (trước đây là phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ), bà bất ngờ bắt gặp một vụ tai nạn giao thông. Giữa dòng xe cộ tấp nập, một người phụ nữ nằm bất động trên mặt đường.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: BSCC.

"Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức dừng xe, tiến lại gần kiểm tra tình trạng nạn nhân và thực hiện sơ cấp cứu ngay tại chỗ", bác sĩ Hường kể lại.

Sau khi đánh giá nhanh, nữ bác sĩ nhận thấy người phụ nữ có dấu hiệu chấn thương vùng đầu nên lập tức gọi xe cứu thương và thông báo cho các y, bác sĩ của bệnh viện sẵn sàng hỗ trợ. Nhờ hành động kịp thời, nạn nhân - cư trú tại phường Bỉm Sơn - đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu và giữ được tính mạng.

"Lúc đó, tôi không rõ cô ấy bị ngã hay va chạm giao thông. Tôi chỉ nghĩ cần giúp càng sớm càng tốt. Kết quả chụp chiếu sau đó cho thấy bệnh nhân bị tụ máu nhẹ ở màng cứng, hiện sức khỏe ổn định", bác sĩ Hường cho biết thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên nữ giám đốc bệnh viện xuất hiện trong những tình huống khẩn cấp ngoài công tác chuyên môn. Trước đó, vào giữa tháng 7/2025, khi đang trên chuyến bay đêm vào TP.HCM thăm người thân, bác sĩ Hường từng cứu sống một hành khách nam lên cơn khó thở ngay trên máy bay.

"Khi đó, nhân viên y tế trên chuyến bay đã tiến hành sơ cứu nhưng tình trạng chưa cải thiện. Tôi được mời hỗ trợ, rất may sau vài phút xử lý, người đàn ông đã thở lại bình thường. Sau chuyến bay, hãng hàng không gửi thư cảm ơn, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là việc nên làm của người mang áo blouse trắng", bà Hường chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hường, việc cứu người không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là bản năng của người làm y. "Tôi tin rằng, nếu đồng nghiệp nào ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ hành động giống tôi thôi", nữ bác sĩ nói.