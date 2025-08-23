Gặp từ A50, chàng lính dù 'cưa đổ' nữ du kích tại A80

Nên duyên khi cùng tham gia hai sự kiện diễu binh của đất nước, Trúc Nghi và Văn Quyến nhận được nhiều sự ủng hộ của đồng đội, dân mạng vì dễ thương.

Cặp đôi chiến sĩ ngại ngùng khi đồng đội thúc giục 'hôn đi' Khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi của Nguyễn Lê Trúc Nghi và Hồ Văn Quyến, hai chiến sĩ trong hàng ngũ diễu binh A80, gây sốt trên mạng xã hội với hơn 1 triệu lượt xem. Câu chuyện tình yêu nảy nở giữa họ đã “gây sốt” mạng xã hội.

Sau một buổi hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội) chuẩn bị cho sự kiện diễu binh, diễu hành mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), hàng trăm chiến sĩ thích thú, hô vang cổ vũ "hôn đi, hôn đi, hôn đi", hướng đến một cặp đôi đang ngại ngùng nhìn nhau trước giờ tập trung lên xe về đơn vị.

Thậm chí, thủ trưởng của "nhà trai" còn dắt tay cả hai ra chỗ trống, hướng dẫn tạo dáng chụp hình kỷ niệm trước sự thích thú của các chiến sĩ khác. Sau những câu trao đổi, dặn dò ngắn ngủi, cuối cùng, chàng trai khối Chiến sĩ Đặc nhiệm dù bẽn lẽn dắt cô gái khối Nữ du kích miền Nam về hàng ngũ rồi mới quay lại vị trí.

Video ghi lại hình ảnh dễ thương lan truyền trên mạng xã hội, hút hơn 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận hưởng ứng.

Hai nhân vật chính trong video là Nguyễn Lê Trúc Nghi (dân quân tự vệ ở TP.HCM) và Hồ Văn Quyến (chiến sĩ Sư đoàn 5 Tây Ninh). Cả hai hiện tham gia nhiệm vụ A80 và trước đó là A50 (diễu binh, diễu hành dịp 30/4 tại TP.HCM).

Trúc Nghi và Văn Quyến được đồng đội, cấp trên nhiệt tình "đẩy thuyền" khi gặp gỡ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trúc Nghi cho biết video lan truyền ghi lại một trong những khoảnh khắc gặp gỡ hiếm hoi của cô và bạn trai, dù ngắn ngủi song cả hai đều rất hạnh phúc.

Trúc Nghi cũng tiết lộ cô và Văn Quyến nên duyên nhờ hai sự kiện diễu binh, diễu hành của đất nước, lần đầu hai người gặp nhau là tại A50.

Khi đó, dù cô gái TP.HCM ấn tượng trước nam chiến sĩ cao ráo, rắn rỏi, chàng trai Tây Ninh cũng có thiện cảm với cô dân quân tự vệ song cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè, đồng đội, thi thoảng chào hỏi khi gặp nhau ở nhà ăn hay chỗ nghỉ giữa giờ.

Tuy nhiên, cả hai vẫn xin nhau phương thức liên lạc và duy trì kết nối sau khi nhiệm vụ kết thúc. Nghi và Quyến hẹn nhau nếu có duyên gặp lại ở nhiệm vụ A80 sẽ tương tác nhiều hơn.

"Đúng là cơ duyên đó đã đến khi chúng tôi đều tiếp tục được tham gia diễu binh, diễu hành lần này. Chúng tôi đều rất vui và hào hứng khi báo tin cho nhau", Nghi kể.

Vẫn là những phút gặp gỡ, trò chuyện ngắn ngủi như A50 song lần này, cả hai thoải mái hơn nhiều, tình cảm cũng theo đó dần nảy nở. Trong một buổi hợp luyện, Quyến tranh thủ hẹn Nghi sau giờ tập và ngỏ lời yêu.

"Tôi cũng đã sớm có tình cảm với bạn nên thuận ý gật đầu. Lúc đó bạn vui lắm, bất ngờ nắm tay làm tôi bật cười. Tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm được bạn trai khi tham gia một nhiệm vụ như vậy", Nghi bày tỏ.

Cũng nhờ video gặp gỡ lan truyền trên mạng xã hội, gia đình hai bên cũng đã biết chuyện Nghi và Quyến hẹn hò. Mẹ Nghi còn gọi điện trêu chọc, nói con gái nhớ mang chàng rể về ra mắt sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Thời gian này, Nghi và Quyến cùng đồng đội tập trung cao độ cho những ngày tập luyện cuối cùng, chuẩn bị sẵn sàng cho đại lễ đang tới gần. Cả hai hứa với nhau khi A80 kết thúc sẽ cùng bàn chuyện xa hơn.

"Thành đôi trong sự kiện trọng đại của đất nước, chúng tôi thực sự hạnh phúc. Tôi hay nói vui là hai đứa như được Tổ quốc se duyên vậy, còn gì tự hào hơn", Nghi chia sẻ.