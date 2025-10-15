Gây án từ việc lỡ cuộc hẹn chơi bida, 10 sinh viên bị truy tố

Xuất phát từ mâu thuẫn sau khi lỡ cuộc hẹn chơi bida của 2 sinh viên Nguyễn Hà Kiên và Lê Trung Hiếu, Kiên đã rủ nhóm bạn đến xô xát, đâm Hiếu gây tổn thương 12% sức khỏe.

Ngày 14/10, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can đều là sinh viên đại học về 2 tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Từ việc ngủ quên, lỡ hẹn cuộc chơi bida

Trong đó, các bị can Vương Đức Hùng (SN 2006, trú tại phường Giảng Võ); Phạm Hồng Phúc (SN 2006, trú phường Cầu Giấy); Nguyễn Thành Vinh (SN 2006, trú phường Khương Đình) cùng bị truy tố về tội "Giết người".

Các bị can Nguyễn Hà Kiên (SN 2006, trú phường Ô Chợ Dừa); Bùi Duy Anh (SN 2006, trú phường Đông Ngạc); Nguyễn Đức Tùng (SN 2006, phường Nghĩa Đô) cùng 4 bị can khác bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Hà Kiên và Lê Trung Hiếu (SN 2006, ở phường Từ Liêm) là bạn học cùng lớp với nhau tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, ở phố Trần Duy Hưng.

Tối 23/10/2024, Kiên nhắn tin rủ Hiếu hôm sau đi chơi bida. Sáng hôm đó, Hiếu nhắn tin lại cho bạn nhưng do ngủ quên, nên Kiên không trả lời tin nhắn.

Ảnh minh họa.

Bực tức, Hiếu nhắn tin qua mesenger chửi Kiên. Khoảng 10h cùng ngày, Kiên thức dậy và nhắn tin chửi lại Hiếu.

Để giải quyết mâu thuẫn, Hiếu nhắn tin hẹn Kiên đến cổng Trường Đại học Lao động - Xã hội đánh nhau. Dù sợ bị trường kỷ luật, Kiên vẫn đồng ý.

Kiên sau đó nhắn tin cho Bùi Duy Anh (bạn học cùng lớp cấp 3) và Nguyễn Huy Tùng Dương (SN 2006, là bạn đại học) rủ đi đánh nhau với Hiếu.

Kiên bảo Duy Anh rủ thêm người. Được bạn lôi kéo, nhóm đối tượng Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Thành Vinh, Vương Đức Hùng, Nguyễn Đức Tùng và Trần Nguyễn Tuấn Hưng (SN 2006, ở phường Đống Đa, Hà Nội) nhanh chóng nhập hội.

Đâm chém, đánh bạn học gây thương tích nặng

Chiều 24/10/2024, nhóm gặp nhau gần cổng Trường Đại học Lao động - Xã hội. Khi gặp mặt, 2 bên lao vào ẩu đả. Bùi Duy Anh tát vào đầu Hiếu khiến nam sinh viên này bị ngã. Trong khi đó, Hùng, Phúc và Vinh cũng đi tới, Hùng rút dao ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng Hiếu. Phúc, Vinh dùng chân tay đánh nạn nhân gục xuống đường.

Sau cuộc ẩu đả, nhóm sinh viên giải tán. Hùng được Hưng chở đến trường học, còn Kiên, Dương lên giảng đường.

Sau khi nhóm của Kiên bỏ đi, mọi người phát hiện nam sinh Hiếu bị đâm trọng thương, chảy máu nên đã đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng có 3 vết thương ở vùng lưng.

Cùng hôm đó, biết con trai bị nhóm bạn học đâm, bố của Hiếu đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng dựng lại hiện trường, thu thập dấu vết và chứng cứ, trưng cầu giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe đối với Lê Trung Hiếu.

Kết quả giám định cho thấy nạn nhân không tử vong do được cấp cứu kịp thời, nhưng bị tổn hại 12% sức khỏe.

Các bị can Nguyễn Hà Kiên, Bùi Duy Anh, Vương Đức Hùng, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Thành Vinh... những ngày sau cũng đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, gia đình Kiên cùng gia đình nhóm bị can bị truy tố về tội "Giết người" gồm Vương Đức Hùng, Phạm Hồng Phúc và Nguyễn Thành Vinh, đã bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng.