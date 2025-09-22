Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gãy cột sống vì bị đối thủ to gấp đôi nhảy chồm lên người

  Thứ hai, 22/9/2025 20:40 (GMT+7)
  • 20:40 22/9/2025

Một nam sinh trung học ở Michigan (Mỹ) bị gãy cột sống trong trận bóng bầu dục khi đối thủ có vóc dáng gấp đôi lao thẳng người đè lên, theo đoạn video lan truyền trên mạng.

Cầu thủ 15 tuổi bị đối thủ to gấp đôi lao người đè chấn thương cột sống. Ảnh: WSBT.

Sự cố xảy ra trong trận đấu bóng bầu dục hạng dự bị (junior varsity) tối hôm 18/9 giữa trường Lakeshore và Kalamazoo Central. Nạn nhân là Colton, 15 tuổi, thuộc đội Kalamazoo Central.

Video do khán giả ghi lại cho thấy sau một pha tranh bóng, Colton bị cầu thủ đội Lakeshore đè xuống sân. Khi Colton vẫn còn nằm co trên mặt cỏ, đối thủ to lớn đứng dậy rồi bất ngờ nhảy đè toàn bộ cơ thể lên cậu, khiến cậu bé bị chấn thương nặng, theo New York Post.

Colton sau đó được cáng khỏi sân, đưa vào bệnh viện và chẩn đoán gãy hai đốt sống. Em phải dùng thuốc giãn cơ sau khi xuất viện, theo lời mẹ, bà Courtney Mims.

Ban đầu, Mims không nhận ra người nằm bất động trên sân chính là con trai mình.

"Khi nhận ra đó là Colton, tôi không thể ngồi yên. Tôi lao xuống sân. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn và hoảng loạn như vậy vì con mình", bà chia sẻ với WSBT.

cau thu gay cot song anh 1

Colton sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải sau chấn thương. Ảnh: WSBT.

Bà nói thêm: "Các em chỉ mới 15 tuổi. Bóng bầu dục là cả cuộc sống của chúng bây giờ. Chúng tập luyện từ sáng sớm đến tối muộn. Nhìn thấy ai đó cố tình tước đi cơ hội của một đứa trẻ nỗ lực như vậy khiến tôi thực sự đau lòng".

Các bác sĩ cho biết Colton sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải, thậm chí chưa rõ liệu có thể trở lại sân cỏ trong tương lai hay không.

Hiệp hội Thể thao Trung học Michigan (MHSAA) và nhà trường cho biết đang xử lý vụ việc nội bộ. Hiện chưa rõ cầu thủ đội bạn có phải chịu án phạt nào hay không.

Một ngày sau đó, đội bóng chính (varsity) của Kalamazoo thắng Lakeshore 26-7. Trên Facebook, đội đăng tải dòng chữ: "Chiến thắng này dành cho Colton".

Tai nạn của Colton diễn ra trong bối cảnh bóng bầu dục trung học Mỹ liên tiếp ghi nhận chấn thương nghiêm trọng. Năm 2024, nhiều cầu thủ đã bị thương nặng hoặc tử vong ngay trong các buổi tập cơ bản, một phần do thiết bị không đảm bảo an toàn.

Tại Alabama, một thiếu niên tử vong sau chấn thương đầu ở trận mở màn mùa giải. Ở Los Angeles, một nam sinh 16 tuổi bị chấn thương não sau pha va chạm và qua đời chỉ một tuần sau đó.

