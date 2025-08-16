Gen Z 'sành điệu' Trung Quốc đổ xô đi ngắm chim

Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ từ mạng xã hội, ngắm chim đang trở thành xu hướng thịnh hành trong đời sống giới trẻ thành thị Trung Quốc, theo Sixth Tone.

Không chỉ dừng ở thú vui cá nhân, hoạt động này còn góp phần định hình phong cách thẩm mỹ, nuôi dưỡng ý thức sinh thái và mở rộng cộng đồng kết nối. Ảnh: Sixth Tone.

Một năm trước, Vương Trạch Hiền chưa từng nghĩ sẽ dành buổi sáng của mình để dõi theo những cánh chim. Nhưng vào cuối năm 2024, trong một lần chụp ảnh dọc sông Hoàng Phố ở Thượng Hải, anh bất ngờ bắt gặp một con diệc và một con mòng biển Siberia lọt vào ống kính. Cuộc gặp gỡ tình cờ đã khơi dậy niềm đam mê, thay đổi nhịp sống của chàng kỹ sư mạng 30 tuổi.

Từ ban công nhà, anh bắt đầu quan sát, rồi dần dấn sâu hơn với những chuyến đi bộ hàng chục nghìn bước mỗi ngày để tìm dấu vết của những loài chim trong thành phố.

“Ngắm chim đã thay đổi hoàn toàn lịch sinh hoạt của tôi”, Vương chia sẻ.

Thói quen đăng tải hình ảnh lên Xiaohongshu, ứng dụng phong cách sống đang thịnh hành, đã giúp anh có thêm hàng nghìn người theo dõi. Bình minh và hoàng hôn trở thành điểm hẹn quan trọng trong ngày, không chỉ để ghi lại những bức ảnh chim, mà còn là khoảng lặng mang lại sự chữa lành. Nhiều người theo dõi thậm chí tâm sự rằng họ tìm thấy sự đồng điệu tinh thần từ chính nội dung mà anh chia sẻ.

Weibo của diễn viên hạng A của Cbiz - Lý Hiện tràn ngập ảnh chim chóc. Ảnh: Weibo.

Không chỉ Vương, trào lưu này đã bùng nổ trên khắp các đô thị Trung Quốc. Cuối tháng 3, diễn viên nổi tiếng Lý Hiện đăng ảnh chim lên Weibo, lập tức gây “bão” mạng và được Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc chú ý.

Theo Báo cáo Xu hướng Ngắm chim của Xiaohongshu, số bài đăng về chủ đề này trong năm qua tăng gấp 1,2 lần so với tổng 10 năm trước, đạt hơn 1 tỷ lượt xem. Những cuộc trò chuyện trong nhóm, các chuyến đi cuối tuần và những bài chia sẻ trải nghiệm tạo nên một cộng đồng sôi động.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi trong nhân khẩu học. Nếu trước đây ngắm chim là thú vui của tầng lớp trung niên am hiểu sinh thái, nay lực lượng sáng tạo nội dung chủ yếu ở độ tuổi 25.

Zhao Tiantian, biên tập viên của Hội Chim hoang dã Thượng Hải, nhận định: “Các nhiếp ảnh gia thường tìm kiếm những khoảnh khắc hoàn hảo, còn người quan sát chim thì chú trọng yếu tố khoa học. Chỉ một bức ảnh rõ ràng đã đủ để ghi nhận”. Zhao cũng cho biết phần lớn người tham gia các sự kiện gần đây đều dưới 45 tuổi, trong đó sinh viên đại học chiếm tỷ lệ cao.

Nhiều bạn trẻ quan sát chim và chụp ảnh tại một địa điểm nổi tiếng dành cho các loài chim ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, năm 2023. Ảnh: VCG.

Xu hướng này còn kéo theo sự thay đổi trong thẩm mỹ. Thế hệ trước thường thích những tấm ảnh cầu kỳ, gợi nhớ tranh hoa điểu truyền thống, trong khi giới trẻ ưa chuộng sự phóng khoáng, ngẫu hứng và thậm chí là hài hước.

“Nhiều bạn trẻ thích chụp mông chim vì thấy đáng yêu và vui nhộn, còn các bậc đàn anh thì sẽ xóa ngay kiểu ảnh đó”, Vương bật cười.

Dù có phần hài hước, ngắm chim vẫn mở ra cánh cửa nhận thức về môi trường. Nhiều bạn trẻ nhận ra sự gắn kết giữa đời sống đô thị và sinh cảnh chim chóc. Họ quan tâm hơn đến công viên, sông ngòi và các hoạt động bảo tồn.

Chính quyền Thượng Hải cũng bắt đầu hành động, như thiết lập khu vực sinh sản cho chim cú ở Công viên Rừng Tân Giang hay bảo vệ tổ chim gõ kiến tại Công viên Thế kỷ.

“Ban đầu, mọi người có thể chạy đi ngay khi thấy thông báo về một loài chim hiếm. Nhưng sau một thời gian, ngắm chim trở thành một phần của nhịp sống thường nhật, gắn liền với sự tò mò và niềm vui khám phá ngay trong thành phố”, Zhao kể và tin tưởng xu hướng ngắm chim sẽ còn tiếp tục lan rộng trong giới trẻ.