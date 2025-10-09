Gen Z và Millennial tranh thủ ‘chốt đơn’ hàng hiệu dịp sale 10/10

“10.10 Đại tiệc thương hiệu” là cơ hội để tín đồ mua sắm tận hưởng ưu đãi độc quyền từ nhiều thương hiệu chính hãng trên Shopee Mall và Shopee Premium.

Dịp “10.10 Đại tiệc thương hiệu - Siêu nhanh siêu rẻ” sắp đến, người dùng Shopee bỏ túi bí kíp nào để chốt đơn giá tốt, săn deal hời mà chất lượng sản phẩm vẫn xịn sò? Câu trả lời sẽ được bật mí qua chia sẻ của 3 tín đồ mua sắm trên Shopee.

Shopee Mall - nơi Gen Z an tâm mua sắm hàng chính hãng

Hào Phạm (27 tuổi, Cà Mau) từng khá đắn đo khi lần đầu mua laptop trên Shopee.

“Khi ấy, mình khá phân vân vì đây là lần đầu mình mua hàng trực tuyến có giá trị cao trên Shopee Mall, dù giá rất tốt. Lúc nhận hàng, mình thấy đây là sự lựa chọn sáng suốt vì đơn được đóng gói cẩn thận, máy không gặp trục trặc, mã bảo hành cũng được gửi về số điện thoại cá nhân”, Hào kể.

Từ sau trải nghiệm ấy, gần như mỗi khi cần mua đồng hồ, giày thể thao... từ thương hiệu chính hãng, Hào đều kiểm tra trước giá và voucher ưu đãi trên Shopee Mall.

“Với việc đảm bảo hàng chính hãng cùng chính sách đổi trả linh hoạt, mình rất an tâm khi mua sắm trên Shopee Mall. Chi phí mua sắm cũng được tối ưu khi có Voucher Xtra, ưu đãi từ livestream và của riêng thương hiệu”, Hào phân tích.

Đơn hàng đặt tai nghe chính hãng từ Shopee Mall giúp Hào tiết kiệm đến 500.000 đồng.

Với Hào, mua sắm trực tuyến giờ đây vừa phải mang lại sự an tâm, vừa tối ưu chi phí, công sức và Shopee Mall đáp ứng được tất cả tiêu chí đó. Biết được 10/10 tới đây là “Đại tiệc thương hiệu” trên Shopee, Hào cập nhật thông tin từ sớm và chuẩn bị tâm thế săn Voucher Xtra lên đến 10 triệu đồng cùng ưu đãi của Shopee Mall giảm đến 50%. Từ kinh nghiệm mua sắm dịp Mega Sale trước, Hào tự tin lần này sẽ chốt được vài sản phẩm với giá tốt.

Shopee Premium - “vũ trụ” hàng high-end kèm quà xịn

Từng có thời gian du học nước ngoài, chị Hằng Huỳnh (1992, TP.HCM) sớm tiếp cận và ưa chuộng thương hiệu cao cấp quốc tế. Thời gian đầu trở về Việt Nam, chị gặp khó khăn khi tìm mua các sản phẩm quen dùng.

“Hồi đó, sản phẩm nhập chính hãng về Việt Nam từ thương hiệu cao cấp không phải lúc nào cũng có sẵn. Mình thường dành thời gian ra tận các trung tâm thương mại lớn để hỏi thông tin và mua hàng”, chị Hằng tâm sự.

Mọi chuyện thay đổi từ khi chị biết đến Shopee Premium - nơi chị gọi vui là “vũ trụ high-end chính hãng”. Giờ đây, chị Hằng thường xuyên đặt hàng từ các thương hiệu thuộc Shopee Premium. Hơn thế, mỗi khi muốn dùng thử sản phẩm của một thương hiệu cao cấp, chị Hằng đều tìm kiếm trên kênh này trước. “Nếu thương hiệu ấy có mặt trên Shopee Premium, mình sẽ yên tâm chốt đơn ngay”, chị nói thêm.

Điều khiến chị thích thú hơn cả là trải nghiệm mua sắm qua livestream cùng các KOL, trong đó chị đặc biệt yêu thích blogger Hannah Olala. Mỗi phiên live, chị vừa được nghe tư vấn chi tiết về sản phẩm, vừa có cơ hội nhận quà tặng giá trị lớn. Tháng 10 này, chị Hằng tiếp tục đặt lịch chờ đến phiên livestream tiếp theo của Hannah Olala với Shopee Premium, dự kiến có nhiều voucher và combo quà tặng chưa từng có trong các đợt sale trước đây.

Chị Hằng tranh thủ chọn sản phẩm để sẵn sàng chốt đơn dịp 10/10.

Bên cạnh chuẩn bị cho Mega Sale 10/10 như canh deal độc quyền, thêm sẵn sản phẩm muốn mua vào giỏ hàng, chị Hằng cũng chờ mong dịp sinh nhật lần thứ 5 của Shopee Premium trong tháng này. Bởi theo chị, “vũ trụ high-end chính hãng” chắc chắn có thêm nhiều chương trình thú vị dành cho người dùng.

ShopeeVIP và chương trình thành viên - bí kíp “ẵm” voucher độc quyền

Là người mẹ hai con, đồng thời quản lý cửa hàng thời trang và homestay, chị Uyên Võ (sinh năm 1994, Huế) luôn phải tối ưu mọi thứ - từ thời gian cho đến chi tiêu. Chính vì vậy, mua sắm trực tuyến trên Shopee dần trở thành thói quen của chị.

Tìm kiếm giải pháp giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm, chị Uyên lựa chọn đăng ký gói ShopeeVIP và chương trình thành viên thân thiết của thương hiệu Shopee Mall và Shopee Premium.

Với ShopeeVIP, chị được nhận voucher mỗi ngày cùng ưu đãi riêng từ thương hiệu cho ngày Mega Sale. Shopee Mall lại cho khách hàng thân thiết như chị Uyên loạt quyền lợi riêng như tích điểm, quà tặng, ưu đãi sinh nhật...

“Các chương trình quyền lợi nâng tầm trải nghiệm mua sắm trực tuyến của mình. Ngoài sự tiện lợi, ShopeeVIP và chương trình khách hàng thân thiết trên Shopee Mall mang đến cho mình đa dạng đặc quyền, từ voucher, quà tặng sinh nhật đến tích điểm đổi sản phẩm… Các quyền lợi này đi kèm ưu đãi chỉ có trong sự kiện sale ngày đôi giúp mình tối ưu nhiều chi phí”, chị Uyên tâm sự.

Chị Uyên tối ưu thời gian và chi phí nhờ ShopeeVIP và chương trình khách hàng thân thiết của các thương hiệu.

Được biết ShopeeVIP mới thêm quyền lợi độc quyền từ các thương hiệu Shopee Premium, cùng ưu đãi Shopee Mall giảm đến 50% chỉ có trong "Đại tiệc thương hiệu" lần này, chị Uyên quyết định tận dụng đồng thời nhiều voucher để chốt đơn với giá tốt nhất cho ngày 10/10 tới.