Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Ghen tuông bồ cũ đi với tình nhân nên cột cửa rồi phóng hỏa phòng trọ

  • Thứ sáu, 22/8/2025 10:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hải cột cửa phòng trọ rồi lấy chai xăng châm lửa ném vào khiến 2 người bị bỏng. Thấy chiếc xe máy của người dân cắm chìa khóa trên ổ, nên Hải nổ máy chạy hơn 100 km, lẩn trốn trong khách sạn.

Ngày 22/8, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) tiến hành lấy lời khai Nguyễn Quang Hải (SN 1973, ngụ TP.HCM) để làm rõ hành vi phóng hỏa khiến 2 người bị bỏng và trộm cắp tài sản.

Trước đó, trưa 21/8, Hải thấy bà N.T.T.H. (SN 1975, quê Đồng Nai, người yêu cũ của Hải) điều khiển xe máy đến phòng trọ của ông Đ.V.N. (SN 1970) trên đường Hồ Văn Tư nên cầm chai xăng tìm đến.

Hải cột cửa phòng trọ của ông N. lại rồi châm lửa vào chai xăng ném vào phòng trọ. Ngọn lửa bùng phát, người dân xung quanh phát hiện phá cửa phòng trọ đưa bà T.H. và ông N. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng ở chân.

Cong an Thu Duc, Duong Ho Van Tu, Trua 21/8, D.V.N, T.H. anh 1

Khu vực xảy ra vụ việc khiến 2 người bị bỏng.

Sau khi gây ra vụ việc bị người dân truy đuổi, Hải thấy chiếc xe gắn máy gần đó còn cắm chìa khóa, nên leo lên nổ máy bỏ chạy. Công an phường Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Tại hiện trường một phần phòng trọ cùng một số tài sản bị cháy. Đến khuya 21/8, Công an TP.HCM phát hiện Hải đang lẩn trốn tại một khách sạn ở xã Long Hải, TP.HCM, cách hiện trường hơn 100 km, nên đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Bước đầu Hải thừa nhận gây ra vụ việc trên là do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Riêng bà T.H. và ông N. sau khi được cấp cứu, sức khỏe đã ổn định.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/ghen-tuong-bo-cu-di-voi-tinh-nhan-nen-cot-cua-roi-phong-hoa-phong-tro--i778861/

Anh Thư/Công an Nhân dân

Công an Thủ Đức Đường Hồ Văn Tư Trưa 21/8 Đ.V.N T.H. Tp. Hồ Chí Minh Công an Thủ Đức Đường Hồ Văn Tư Trưa 21/8 Đ.V.N T.H.

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý