Giả bị bắt cóc, tống tiền mẹ 200 triệu, thanh niên lĩnh 3 năm tù

Do nợ nần chồng chất, không còn tiền trả nợ và tiêu xài, Lê Thanh Hải đã dựng màn kịch bị bắt cóc để tống tiền chính mẹ ruột.

Sáng 23/8, TAND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thanh Hải (SN 1999, trú khu phố Phú Đông 1, phường Phú Yên) 3 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tại tòa, Lê Thanh Hải khóc nức nở nói lời xin lỗi mẹ.

Theo cáo trạng, Hải vay tiền của nhiều người nên mất khả năng trả nợ, vì vậy nhiều lần xin tiền mẹ ruột để trả nợ nhưng không được.

Khoảng 13h30 ngày 31/7/2020, Hải đến một quán cà phê ở thành phố Tuy Hòa (nay là phường Tuy Hòa) gặp thanh niên tên Long, nói chuyện về việc vay tiền giữa hai người.

Tại đây, Hải nhờ Long gọi điện thoại cho mẹ mình để đe dọa là Hải bị bắt cóc, nếu không sẽ đưa Hải về Hải Phòng, buộc bà phải chuyển tiền vào tài khoản của Hải, để trả nợ cho Long và những người khác.

Khoảng 18h cùng ngày, Hải thuê phòng tại một khách sạn ở Tuy Hòa ở lại, không về nhà, Hải cùng Long dùng điện thoại của Hải gọi điện, nhắn tin cho mẹ đe dọa Hải đang bị bắt cóc, yêu cầu bà chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Hải nếu không chuyển tiền sẽ không được thấy mặt Hải.

Quá lo sợ, mẹ Hải trình báo cơ quan công an. Sau 3 ngày “lẩn trốn” trong khách sạn, Hải trở về nhà thì bị công an mời làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi.

Được biết, năm 2023, Hải từng bị TAND quận Bình Thạnh xử 9 tháng tù treo về tội Đánh bạc. Tháng 5/2025, bị cáo tiếp tục bị Công an TP.HCM bắt tạm giam điều tra trong một vụ án khác cũng liên quan đến tội danh này.

Tại phiên toà, Hải bật khóc, cúi đầu xin mẹ tha thứ và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.