Gia đình Đức Thịnh - Thanh Thúy: ‘Chọn nhà để an cư hạnh phúc’

Sau chuyến đi dài, vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy tiếp tục hành trình tìm tổ ấm đúng nghĩa nơi con trẻ lớn lên giữa thiên nhiên, bình yên và giá trị sống trọn vẹn.

Vừa “hạ cánh” trở về từ chuyến đi châu Âu, nữ diễn viên Thanh Thúy cùng gia đình lại tiếp tục hành trình đặc biệt hơn - hành trình đầu tư cho hạnh phúc gia đình. Với họ, một ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là nền tảng bền vững để các con lớn lên trong tình yêu, sự bình yên và những giá trị sống tử tế.

- Gia đình anh chị được biết đến bởi sự gắn bó và thường xuyên dành thời gian bên nhau. Khi lựa chọn nơi ở, điều gì khiến anh chị cảm thấy đó là “ngôi nhà đúng nghĩa”?

Thanh Thúy: Gia đình mình trân trọng những khoảng thời gian quây quần, nên khi chọn nơi ở, Thúy luôn để ý xem có những không gian chung cho cả nhà hay không như công viên, hồ bơi, khu thể thao.

Đức Thịnh: Bên cạnh đó, mình rất quan tâm đến không gian cho con, vì bé cần chỗ chạy nhảy và vui chơi. Tuy nhiên, mình cũng cần có sự yên tĩnh cho không gian sáng tạo để viết kịch bản. Tình cờ biết đến dự án Izumi City (Biên Hòa, Đồng Nai), nơi đây lại có cả hai yếu tố đó vừa năng động, vừa bình yên. Mình rất thích cách quy hoạch ở đây. Không gian rất thoáng với nhiều cây cối, tiện ích, nhà cửa và đường xá được thiết kế hợp lý. Đặc biệt đường nội khu rộng rãi nơi có thể đạp xe cùng con mà không phải lo xe cộ đông đúc.

Cậu con trai nhỏ của Thanh Thúy - Đức Thịnh thích thú vui chơi trong chuyến xem nhà của ba mẹ.

- Được biết gia đình anh chị đang sinh sống tại Mizuki Park - một khu đô thị tích hợp nổi bật ở khu nam TP.HCM. Sau thời gian trải nghiệm cuộc sống tại đây, điều gì khiến anh chị tiếp tục quan tâm và tìm hiểu dự án Izumi City ở phía đông thành phố?

Thanh Thúy: Gia đình tôi luôn ưu tiên những khu đô thị tích hợp hiện đại, có không gian xanh, thể thao, giáo dục, mua sắm… và nếu gần sông thì càng thích. Mizuki Park có tất những yếu tố này và Izumi City cũng vậy. Sống ở Mizuki Park một thời gian, gia đình mình rất thích. Ở đây không khí trong lành.

Ngoài ra, cả 2 dự án này đều là của chủ đầu tư Nam Long - thương hiệu rất uy tín. Họ làm những dự án có quy hoạch bài bản và chú trọng đến chất lượng sống. Khi nghe đến Izumi City, vợ chồng mình rất tò mò và muốn tìm hiểu thêm. Dự án hướng đến cuộc sống cân bằng và thư giãn, chú trọng sức khỏe, môi trường và tiện ích cho cư dân, nên rất hợp với triết lý sống của gia đình mình.

Đức Thịnh: Thêm một điểm cộng là dự án rất gần sân bay quốc tế Long Thành, chỉ khoảng 20 phút di chuyển. Công việc của hai vợ chồng thường xuyên phải đi lại, nên đây là lợi thế lớn. Bên cạnh đó, sau khi có chủ trương sáp nhập hành chính và mở rộng quy hoạch, Đồng Nai ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế chiến lược. Hạ tầng đang phát triển rất mạnh, nên mình tin rằng giá trị bất động sản tại đây sẽ còn tăng cao.

Chỉ cần đồng lòng, mọi hành trình đều dẫn đến hạnh phúc, như cách hai vợ chồng cùng chọn Izumi City.

- Nếu lựa chọn Izumi City ở thời điểm hiện tại, anh chị có thể chia sẻ điều gì khiến mình quan tâm và cân nhắc nhất không?

Thanh Thúy: Hiện tại, Thúy đang tìm hiểu Izumi Canaria - phân khu mới của Izumi City. Ở đây có rất nhiều loại hình sản phẩm, từ nhà phố liền kề đến biệt thự song lập, đơn lập, phù hợp với nhiều nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau.

Đức Thịnh: Mình thì… theo bà xã thôi (cười). Nhưng mà thấy vợ mê là biết chỗ đó đáng để quan tâm rồi.

- Ngoài nhu cầu an cư, anh chị có xem Izumi City là một kênh đầu tư dài hạn không?

Thanh Thúy: Thật ra, ngày xưa mình nghĩ mua nhà là để dành cho con. Còn bây giờ, mình đầu tư vì mình thích, vì cảm thấy nơi đó đáng sống, có tiềm năng thì mình chọn thôi. Thúy không thích vàng, không thích kim cương, chỉ thích... bất động sản. Vì nó khiến mình yên tâm. Giá nhà đất có thể trầm lắng, nhưng rồi vẫn tăng lại, bền vững hơn so với các kênh khác.

Đức Thịnh: Như đã nói ở trên, mình thấy Izumi City rất tiềm năng và vừa hay được các bạn sales tư vấn phân khu Izumi Canaria có 2 mặt giáp sông nước thì quá là hợp ý. Nên vợ chồng mình cũng đang nhắm đây là khoản đầu tư để dành, tích trữ tài sản cho hai ông con về sau.

“Ngôi nhà đúng nghĩa cần có không gian chung để cả gia đình quây quần, nhưng ai cũng có không gian riêng để tận hưởng cuộc sống theo cách của mình”.

- Sau khi tìm hiểu Izumi City, anh chị cảm nhận như thế nào về nơi đây có điều gì khiến anh chị nghĩ “đây chính là ngôi nhà đúng nghĩa”?

Thanh Thúy: Với Thúy, đó là sự bình yên. Một ngày dài mệt mỏi, chỉ cần về nhà, hít thở không khí trong lành, ngắm sông nước, nhìn con vui chơi là mọi mệt mỏi tan biến.

Đức Thịnh: Còn với mình, đó là cảm giác được ở đúng chỗ nơi mình có thể sống chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc cùng gia đình.